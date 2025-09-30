Dalílah Polanco cuenta que vivió dolorosa infidelidad y en redes apuntan a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Dalílah Polanco contó la vez que le fueron infiel. (LCDLFM/Cuartoscuro)

La confesión de Dalílah Polanco sobre una dolorosa infidelidad ha generado revuelo en redes sociales y reavivado antiguos rumores sobre por qué terminó su relación con Eugenio Derbez.

Durante una dinámica en La Casa de los Famosos México, al que llamaron “Triángulo de las verdades”, se les pidió a los habitantes contar el momento en que más les rompieron el corazón.

En el caso de Dalílah, sin mencionar nombres, relató que se encontraba en una relación estable, donde todo parecía marchar bien, hasta que pequeños detalles empezaron a despertar su intuición. “Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita”, relató.

Todo parecía en armonía, hasta que un día notó una situación que la inquietó profundamente. Aunque no detalló el hecho concreto, sí compartió que se sintió incómoda y eso la llevó a preguntar de frente si estaba ocurriendo algo con otra persona; recibió una negativa tajante y convincente: “De ninguna manera”, le dijo.

Dalílah Polanco habla de la vez que le rompieron el corazón. Internautas aseguran que se trata de su relación con Eugenio Derbez. (LCDLFM)

Pasado un tiempo, otro evento encendió las alarmas. Una amiga la contactó para preguntarle por qué no estaba presente en un evento artístico, ya que vio a su pareja ahí, acompañado por otra mujer.

Dalílah explicó a su amiga que estaba trabajando y supuso que simplemente conversaban. Sin embargo, su amiga insistió en que no era una situación normal y dijo estar tan molesta que consideraba intervenir directamente en el evento: “Me les voy a atravesar, me vale madre”. Dalílah, sin tendencia a los celos, prefirió calmarla y, tras hablar con su pareja sobre lo ocurrido, él negó cualquier situación inapropiada, diciendo que solo estaban en la reunión y no había sucedido nada especial. Polanco trató de no darle más importancia y siguió adelante.

La actriz relató que, con el paso de las semanas, notó una transformación peculiar en la relación: su pareja se mostró inusualmente atento y detallista, llegando incluso a llenar la casa de flores.

“No sabía ni dónde ponerlas; era algo raro, cada vez más inusual. Ya no quería ni voltear a la mesa pensando: ‘¿Dónde pongo esto ahora?’”, recordó la actriz.

En una ocasión, Polanco hizo una broma al respecto, comparando la situación con una escena clásica del cine mexicano donde Marga López abre un cajón lleno de joyas, cada una como símbolo de una infidelidad. Polanco recalcó que su pareja no reaccionó con naturalidad a la broma, y que su risa fue tensa y forzada, lo que incrementó aún más su inquietud.

México, D.F., 30JUNIO2004.- Eugenio Derbez, es el productor del nuevo programa de televisión Hospital el Paisa, que será estrenado el próximo 7 de Julio a las 22:00 hrs. En la imagen lo acompaña su pareja sentimental Dalilah Polanco, que es parte del elenco. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

En una ocasión, tras acumular dudas, la actriz planteó sus sospechas de manera directa: “Lo que quiero saber es si hay una amistad, si se escriben, igual y se toman un café, o sea, hay algo extra que yo no sepa. Nada más lo único que quiero es quitarme esta idea de la cabeza. Porque ya es la tercera y ya con tres, me da más flojera yo estar diciendo esto”.

La reacción de su expareja fue inmediata y teatral: se levantó de la cama indignado, completamente desnudo, exigiendo explicaciones y negando cualquier acusación. “¿A qué horas, si no paro de trabajar? ¿Cuándo he faltado a casa? Jamás. ¿Cuándo?”, refutó, lo que llevó a Polanco, llena de dudas y culpa, a disculparse una vez más por sus sospechas.

Por una revista lo descubrió con otra

El episodio crucial ocurrió tras esa discusión. Un martes, Polanco recibió una llamada en su teléfono proveniente de una revista de espectáculos que buscaba su opinión sobre unas fotos recién publicadas. Al colgar, compartió su inquietud con su vecina, quien le propuso ir juntas a la tienda más cercana para comprobar la noticia.

En la revista se mostraban imágenes de su pareja y la otra mujer, ambos con gorra y lentes, bajando de sus autos en un estacionamiento, y luego caminando juntos, en una secuencia que, para Dalílah, dejaba sin dudas la naturaleza de la relación. Al ver las fotos, describe que “se me rompió el corazón”.

(La Casa de los Famosos México // Vix)

Decidida, Polanco volvió a casa, empacó lo que cabía en su maleta y dejó la revista sobre la cama como muestra de que ya sabía toda la verdad. A pesar de la evidente traición, la relación no terminó enseguida y derivó en una etapa tóxica que se extendió varios meses, con múltiples discusiones y excusas absurdas por parte de él, como decir que no podía desprenderse de la otra mujer o incluso que “me resbalé sin querer, salí encima de ella”.

Finalmente, Dalílah se mudó de nuevo a su antiguo departamento, que durante ese tiempo tuvo rentado y que apenas estaba remodelando. Reconoce que la ruptura le dolió tanto por la infidelidad como por no haberse hecho caso a sí misma desde el inicio, pues su intuición siempre supo que algo andaba mal, pero temía convertirse en la “novia tóxica”.

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Tras la transmisión, el público en redes sociales identificó rápidamente la historia como parte del pasado sentimental entre Dalílah Polanco y Eugenio Derbez, alimentando especulaciones sobre una supuesta infidelidad que habría puesto fin a su romance en el 2006 tras dos años de relación.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

En entrevistas previas, Polanco ya había relatado episodios similares sobre su noviazgo con Derbez, aunque nunca con tanto detalle.

La sospecha en redes aumentó tras recordar una declaración de Alessandra Rosaldo, actual esposa del comediante, quien reconoció que existía una relación previa cuando inició su historia con Derbez.

“Ninguno de los dos lo buscamos, ninguno quiso lastimar a nadie e hicimos lo posible por separarnos y no vernos. Yo terminé la relación que yo tenía. Él la parte de su historia la tendría que contar él”, dijo Rosaldo en una entrevista con Yordi Rosado.

Otros, sin embargo, también recordaron que supuestamente Dalílah Polanco fue la tercera en discordia en la relación del comediante con Sarah Bustani.