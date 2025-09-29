México

Entre lágrimas, Aarón Mercury habla por primera vez de su polémica eliminación en La Casa de los Famosos México

El influencer se convirtió en el último eliminado del reality show

Por Cinthia Salvador

Guardar
El influencer se convirtió en
El influencer se convirtió en el último eliminado del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

El reality La Casa de los Famosos México vivió una jornada cargada de emociones tras la salida de Aarón Mercury, quien se convirtió en el noveno eliminado de la competencia. El creador de contenido, conocido por su participación activa y popularidad en redes sociales, rompió en llanto al afrontar su salida inesperada del programa tras 64 días de encierro.

Durante la gala de eliminación este domingo 28 de septiembre, Aarón y Shiky fueron los habitantes que subieron a la silla giratoria. Donde finalmente el influencer tuvo que despedirse de la competencia.

Al llegar al foro con Galilea Montijo, Mercury expresó una mezcla de sentimientos al quedar fuera de la final y compartió abiertamente el impacto que tuvo al no poder despedirse de sus compañeros finalistas.

Aarón Mercury se mostró en
Aarón Mercury se mostró en shock al darse cuenta que él era el eliminado. (Captura de pantalla YouTube)

Posteriormente en la postagala ofreció declaraciones donde reconoció que la experiencia dentro de La Casa de los Famosos México fue intensa. “Me duele no haberme podido despedir de ellos, de quienes llegaron hasta este punto siendo tan cercanos”, confesó ante Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. El participante también destacó el aprendizaje personal adquirido durante su estancia en la casa, señalando que los retos diarios modificaron su manera de percibir las relaciones y la convivencia en un entorno cerrado.

La eliminación de Aarón Mercury se produjo en una semana clave, cerca de la gran final del reality. “Se vuelve complicado cuando uno genera vínculos tan auténticos y luego debe decir adiós sin ceremonia ni despedidas”, declaró.

El influencer rompió en llanto
El influencer rompió en llanto al arribar al foro de televisión. (Captura de pantalla YouTube)

“Ya saben lo chillón que soy, yo me quedo con que hubo muchos momentos en que me regresaron a la casa, me cuidaron y me quedo con la gente que conocí allá dentro, los aprecio con todo el corazón”, reveló. “Me llevo una familia, a gente que apreció muchísimo, una maduración muy grande… Cuando empecé mis expectativas eran muy bajas y mira el último eliminado".

“Vamos a ver qué sucede. Ya lo dijimos, no nos vamos a soltar, yo aquí estoy Team Noche, pase lo que pase”, aseguró.

Minutos más tarde fue entrevistado por Marie Claire y una vez se limpió las lágrimas comentó lo siguiente. “Queda ese sabor de ‘apenitas’. Pero yo no quiero que se sientan triste mi manada porque escuché que Shiky se había disculpado... Para nada... Me da mucho gusto que se haya quedado, se llegó muy lejos y estoy muy agradecido por las veces que me ha regresado el público. Esta vez ya no se pudo pero sé que hubo mucha gente votando”, explicó.

Temas Relacionados

Aarón MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del lunes tras la eliminación de Aarón Mercury?

La última gala de eliminación deja emociones encontradas entre los habitantes

¿Qué pasó en La Casa

Alexis Ayala se despide de Aarón Mercury y le hace una emotiva promesa tras su eliminación

El actor se mostró sumamente impactado por la salida de Aarón Mercury

Alexis Ayala se despide de

Suscriptores de ViX premium hacen cancelación masiva tras salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México

La polémica eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México desató una ola de indignación en redes

Suscriptores de ViX premium hacen

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

“Fraude total”: internautas reaccionan a la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México

Los fans del reality show acusan que la producción se vengó del influencer por exhibirlos en más de una ocasión

“Fraude total”: internautas reaccionan a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares son agredidos en Apatzingán,

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del lunes tras la eliminación de Aarón Mercury?

Alexis Ayala se despide de Aarón Mercury y le hace una emotiva promesa tras su eliminación

Suscriptores de ViX premium hacen cancelación masiva tras salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México

“Fraude total”: internautas reaccionan a la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México

Así se vivió la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México y el regreso de Shiky (videos)

DEPORTES

Julio César Chávez es internado

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda