Entre lágrimas, Aarón Mercury habla por primera vez de su polémica eliminación en La Casa de los Famosos México

El influencer se convirtió en el último eliminado del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

El reality La Casa de los Famosos México vivió una jornada cargada de emociones tras la salida de Aarón Mercury, quien se convirtió en el noveno eliminado de la competencia. El creador de contenido, conocido por su participación activa y popularidad en redes sociales, rompió en llanto al afrontar su salida inesperada del programa tras 64 días de encierro.

Durante la gala de eliminación este domingo 28 de septiembre, Aarón y Shiky fueron los habitantes que subieron a la silla giratoria. Donde finalmente el influencer tuvo que despedirse de la competencia.

Al llegar al foro con Galilea Montijo, Mercury expresó una mezcla de sentimientos al quedar fuera de la final y compartió abiertamente el impacto que tuvo al no poder despedirse de sus compañeros finalistas.

Aarón Mercury se mostró en shock al darse cuenta que él era el eliminado. (Captura de pantalla YouTube)

Posteriormente en la postagala ofreció declaraciones donde reconoció que la experiencia dentro de La Casa de los Famosos México fue intensa. “Me duele no haberme podido despedir de ellos, de quienes llegaron hasta este punto siendo tan cercanos”, confesó ante Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. El participante también destacó el aprendizaje personal adquirido durante su estancia en la casa, señalando que los retos diarios modificaron su manera de percibir las relaciones y la convivencia en un entorno cerrado.

La eliminación de Aarón Mercury se produjo en una semana clave, cerca de la gran final del reality. “Se vuelve complicado cuando uno genera vínculos tan auténticos y luego debe decir adiós sin ceremonia ni despedidas”, declaró.

El influencer rompió en llanto al arribar al foro de televisión. (Captura de pantalla YouTube)

“Ya saben lo chillón que soy, yo me quedo con que hubo muchos momentos en que me regresaron a la casa, me cuidaron y me quedo con la gente que conocí allá dentro, los aprecio con todo el corazón”, reveló. “Me llevo una familia, a gente que apreció muchísimo, una maduración muy grande… Cuando empecé mis expectativas eran muy bajas y mira el último eliminado".

“Vamos a ver qué sucede. Ya lo dijimos, no nos vamos a soltar, yo aquí estoy Team Noche, pase lo que pase”, aseguró.

Minutos más tarde fue entrevistado por Marie Claire y una vez se limpió las lágrimas comentó lo siguiente. “Queda ese sabor de ‘apenitas’. Pero yo no quiero que se sientan triste mi manada porque escuché que Shiky se había disculpado... Para nada... Me da mucho gusto que se haya quedado, se llegó muy lejos y estoy muy agradecido por las veces que me ha regresado el público. Esta vez ya no se pudo pero sé que hubo mucha gente votando”, explicó.