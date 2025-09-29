México

Choca unidad de Metrobús CDMX de Línea 5 con camión de transporte público en Iztapalapa

No se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con los reportes de autoridades locales

Por Omar Martínez

Guardar
Un accidente automovilístico se registró
Un accidente automovilístico se registró en la Línea 5 del Metrobús de CDMX. Foto: X/@Bomberos_CDMX.

La tarde de este domingo 28 de septiembre se reportó un accidente automovilístico en la alcaldía Iztapalapa, casi en los límites con la demarcación Coyoacán, donde una unidad de transporte público se impactó contra una de Metrobús de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cerca de la estación Ganaderos, ubicada en la Avenida del mismo nombre esquina Eje 3, colonia La Minerva.

Los primeros reportes mencionaron y hasta el momento se indicó que no hay personas heridas por el accidente. En tanto, la circulación se vio afectada por algunas horas, debido al impacto.

Reportes de diversos medios de comunicación señalaron que el chofer de la unidad de transporte público conducía en aparente estado de ebriedad.

Servicios de emergencia y seguridad
Servicios de emergencia y seguridad se trasladaron al lugar para llevar a cabo las labores correspondientes. Foto: X/@GERDROOPY.

Distintos servicios de emergencia de la Ciudad de México y de seguridad se trasladaron al sitio para realizar las labores correspondientes.

La Línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México, que opera de Río de los Remedios a Preparatoria 1, presentó algunos retrasos en el servicio, los mismos que fueron notificados por este transporte público a través de sus redes sociales oficiales.

La Línea 5 del Metrobús
La Línea 5 del Metrobús de CDMX presentó retrasos importantes. Foto: X/@MetrobusCDMX.

Chofer es arrestado tras accidente automovilístico en la Línea 5 del Metrobús de CDMX

Una vez que se llevaron a cabo las labores correspondientes para el retiro de las unidades que resultaron afectadas tras el accidente automovilístico por parte de Bomberos de la Ciudad de México, servicios de seguridad arrestaron al chofer de la unidad de transporte público.

Durante las labores de rescate, la circulación se vio afectada en el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

¿Qué hacer ante un choque en una unidad de Metrobús de CDMX

Ante un accidente que involucre a una unidad de Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), las autoridades y expertos recomiendan seguir los siguientes pasos:

- Mantener la calma y evaluar el entorno. Es importante conservar la serenidad y verificar si hay lesiones personales o riesgos inmediatos, como derrames de combustible u obstáculos en la ruta de evacuación.

- Reportar el incidente al operador. El conductor de la unidad debe notificar el choque a los servicios centrales del Metrobús y activar los protocolos internos de seguridad. Los pasajeros pueden informar al operador si no lo ha hecho.

- Solicitar atención médica, si es necesario. Si hay personas heridas, se debe pedir ayuda médica de inmediato. Los operadores están capacitados para solicitar ambulancias y primeros auxilios, y cuentan con comunicación directa con cuerpos de emergencia.

- Esperar la llegada de autoridades. El personal del Metrobús, junto con elementos de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y servicios médicos de la CDMX, acudirá para atender la situación, evaluar daños y asistir a los pasajeros.

- Seguir instrucciones del personal. Se recomienda escuchar y acatar las indicaciones tanto del conductor como del personal de apoyo, especialmente si es necesario desalojar la unidad o trasladarse a un lugar seguro.

- No abandonar el lugar sin autorización. Los pasajeros deben permanecer hasta que los responsables hayan tomado los datos necesarios y recibido el visto bueno de las autoridades, ya que podría requerirse su testimonio para los reportes o trámites de seguro.

- Solicitar información sobre seguros y procedimientos. El sistema Metrobús cuenta con seguro de responsabilidad civil que cubre lesiones a usuarios. Los afectados pueden pedir información de contacto para presentar quejas o reclamaciones oficiales siguiendo el proceso establecido por el organismo.

Temas Relacionados

MetrobúsMetrobús CDMXCDMXLínea 5Accidente automovilísticoAccidente vialIztapalapamexico-noticias

