México

Metrobús CDMX anuncia obras de ampliación en la Línea 2: estas estaciones serán intervenidas

El gobierno capitalino confirmó que el proyecto busca mejorar el servicio en estaciones de gran afluencia

Por Luz Coello


Estaciones de la Línea 2
Estaciones de la Línea 2 del Metrobús serán intervenidas (X/ @MetrobusCDMX)

El servicio del Metrobús de la Ciudad de México realizará obras de ampliación en las estaciones del servicio de la Línea 2. Por medio de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de Metrobús dio a conocer detalles de la licitación y proyecto de ampliación en la Línea 2 del Metrobús.

La ruta Tepalcates - Tacubaya es una de las más usadas en toda la red del Metrobús CDMX, por lo que el proyecto contempla la modificación de estaciones importantes para que puedan recibir unidades biarticuladas, y con ello optimizar el servicio de la Línea 2, por lo que distribuirían la aglomeración en los andenes de espera.

De acuerdo con lo que describe la licitación METROBÚS/LPN/022/2025, estarán por iniciar la obra de “Servicios de Adecuación de las Estaciones para la Incorporación de Autobuses Biarticulados en la Línea 2 del Metrobús”, en la que se intervendrán tres estaciones de la ruta.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metrobús tendrán obras de ampliación?

Línea 2 del Metrobús tendrá
Línea 2 del Metrobús tendrá unidades biarticuladas (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

El 19 de septiembre se dio a conocer el fallo del proyecto Servicios de Adecuación de las Estaciones para la Incorporación de Autobuses Biarticulados en la Línea 2 del Metrobús para la intervención en tres estaciones de la Línea 2 del Metrobús. De acuerdo con las autoridades, el proyecto se enfocará en mejorar las instalaciones de las siguientes estaciones:

  • Rojo Gómez
  • Iztacalco
  • Xola

De acuerdo con lo que describe el documento ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO METROBUS/LPN/022/2025 “este servicio tiene como finalidad impulsar mejoras en la infraestructura del sistema, con el propósito de optimizar su capacidad operativa y la calidad del servicio, en respuesta a las condiciones actuales de aforo. El objetivo principal es ejecutar intervenciones técnicas especializadas que permitan adaptar funcionalmente las estaciones de la Línea 2 para la operación de unidades biarticuladas”.

Así será la obra de
Así será la obra de ampliación del servicio de la Línea 2 del Metrobús (Captura LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO METROBUS/LPN/022/2025 )

Las obras contemplan la reubicación de columnas, así como la adaptación de las puertas para que las unidades biarticuladas puedan operar en las estaciones a mejorar.

¿Cuándo inicia la obra de ampliación en la Línea 2 del Metrobús?

Según con las autoridades, la obra de ampliación en la Línea 2 del Metrobús tomará un tiempo de tres meses y una semana. A partir del fallo de la licitación, el 6 de octubre de 2025 se firmará el contrato con la empresa que adquirió las bases del proyecto, por lo que en el mes de octubre empezará la obra.

La primera estación a intervenir sería Rojo Gómez, posteriormente para noviembre será Iztacalco y en diciembre concluirán con Xola. Se prevé que en la primera semana de enero de 2026 esté concluido en su totalidad esta intervención en la línea. Durante los meses de octubre y diciembre, las estaciones suspenderán su servicio en ambas direcciones.

