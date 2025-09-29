México

Reapertura Línea 1 del Metro CDMX: qué estaciones abrirán en octubre, según Clara Brugada

La jefa de gobierno confirmó que la obra está por concluir y restablecerán todo el servicio de Pantitlán a Observatorio

Por Luz Coello

Qué estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX abrirán en octubre (Cuartoscuro)

El gobierno de la Ciudad de México junto con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició la última fase de la modernización de la Línea 1. A tres años desde que empezó el proyecto, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que en el mes de octubre concluirá la obra.

Para ello, personal del STC Metro ya empezó con las pruebas operativas para que el servicio de la línea rosa opere en su totalidad, es decir que próximamente los usuarios podrán viajar de Pantitlán a Observatorio sin interrupciones.

Actualmente, el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX solo llega hasta Chapultepec, pero con la conclusión de las obras, todas las estaciones renovadas estarán nuevamente disponibles para el público. Durante una conferencia de prensa celebrada el 24 de septiembre, Clara Brugada detalló que la reapertura de la terminal Observatorio está programada para el mes de octubre.

Clara Brugada confirma que la Línea 1 del Metro ya dará servicio hasta Observatorio Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

El próximo mes se abrirá, por fin, la Línea 1 llegará a Observatorio. Y vamos a arrancar también los proyectos para la Línea 3 del Metro. Todos los recursos para mejorar el metro, que es el corazón de nuestra movilidad”, expresó la mandataria.

¿Qué estaciones de la Línea 1 del Metro reabrirán en octubre?

Actualmente, son tres estaciones las que aún no están dando servicio. La reapertura de la Línea 1 ha sido de manera paulatina, esto debido a que los avances de modernización han tomado más tiempo del calculado, por lo que la reanudación del servicio ha sido por tramos reparados.

El último tramo comprende de Juanacatlán a Observatorio, últimas estaciones de la línea rosa. Por ello, estas son las estaciones que reabrirán en octubre:

- Juanacatlán

- Tacubaya

- Observatorio

Cabe recordar que Tacubaya es una de las paradas más importantes de esta ruta, pues conecta con los servicios de la Línea 7 y 9 del Metro CDMX, así como con la Línea 2 del Metrobús.

Autoridades capitalinas revelaron cuándo podría ser abierta la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

El proceso de modernización de la Línea 1 comenzó en junio de 2022 bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fue el 29 de octubre 2023 cuando se realizó la primera reapertura de 11 estaciones remodeladas, el servicio inició de Pantitlán a Isabel La Católica.

El tramo entre Observatorio y Balderas permaneció cerrado desde el 9 de noviembre de 2023. Si la reapertura se concreta en octubre, habrán transcurrido dos años y once meses desde el cierre de la terminal Observatorio hasta su regreso al servicio público.

