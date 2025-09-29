México

Alcaldía Coyoacán retira y decomisa venta de cigarros a vendedores ambulantes en CETRAM Tasqueña, CDMX

Autoridades de esta alcaldía de la Ciudad de México señalaron que los operativos continuarán

Por Omar Martínez

Autoridades de la demarcación retiraron y decomisaron la venta de cigarros y cajetillas a los vendedores ambulantes. Foto: Alcaldía Coyoacán.

La alcaldía Coyoacán implementó un operativo para retirar miles de cigarrillos vendidos de manera unitaria en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tasqueña, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Lo anterior se llevó a cabo, luego de que las autoridades locales detectaran la reincidencia de comerciantes en la oferta de tabaco al menudeo, una práctica regulada por la Ley General para el Control del Tabaco.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades de la demarcación de la Ciudad de México, el personal adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno inició acciones luego de diversas advertencias dirigidas a los líderes de los puestos ambulantes, quienes recibieron apercibimientos previos, pero persistieron en la venta de estos productos.

La dependencia detalló que el retiro incluyó cientos de cajas de tabaco cuyo origen no pudo ser comprobado, así como mercancía de marcas desconocidas, cajetillas abiertas y productos con características asociadas a la piratería, entre ellos varias piezas procedentes de China.

Los encargados de Vía Pública de la Dirección de Gobierno enfrentaron resistencia en un par de locales, pero finalmente los comerciantes accedieron a entregar la mercancía, en parte por los apercibimientos previos y para evitar sanciones.

Los encargados de Vía Pública de la Dirección de Gobierno enfrentaron resistencia en un par de locales. Foto: Alcaldía Coyoacán.

El artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco prohíbe expresamente la venta, distribución y suministro de cigarrillos por unidad o en empaques de menos de catorce o más de veinticinco piezas, así como tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos.

Además, estipula la prohibición de colocar cigarrillos en lugares de acceso directo para el consumidor.

El retiro de cajetillas ilegales y productos para venta individual constituye una de las acciones permanentes de la alcaldía Coyoacán para combatir el comercio irregular.

Usuarios en redes pidieron que la sancionaran (X profugosdelacidofolico)

Operativos continuarán, señalan autoridades de la alcaldía Coyoacán

Funcionarios de la alcaldía señalaron que los operativos continuarán realizándose en distintas zonas de Coyoacán, de manera aleatoria, para prevenir la comercialización de tabaco fuera de la normatividad y exhortaron a la ciudadanía a no adquirir estos productos.

“La venta unitaria de cigarrillos viola la ley y contribuye a la circulación de mercancía sin registro legal”, enfatizó el área de Gobierno.

La administración local reiteró su compromiso con la aplicación de la normatividad sanitaria y la protección de la salud pública en espacios de alta concentración de usuarios, como el CETRAM Tasqueña, donde la vigilancia permanecerá activa, señalaron las autoridades locales de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Funcionarios de la alcaldía señalaron que los operativos continuarán realizándose en distintas zonas de Coyoacán. Foto: Alcaldía Coyoacán.

