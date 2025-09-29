Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Las personas arrestadas (FGJEM)

Un total de ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el Estado de México que violaron los sellos colocados en un inmueble que había sido revisado con anterioridad por las autoridades.

Además, uno de los sujetos detenidos cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en 2024 en el municipio de Tianguistengo.

Roger Alain “N”, Juan José “N”, Jaime “N”, Julio César “N”, Simón “N”, Jhonatan Marvin “N”, Dulce Ivonne “N” y Mariana “N” fueron detenidos en un inmueble de la colonia Gualupita Yaucuitlalpan. Entre los indicios asegurados hay una tabla con las siglas del grupo criminal.

Droga, una tabla de madera y una libreta: lo asegurado

Los agentes también incautaron bolsas con droga (no fue detallado el tipo), dinero del que los ahora detenidos no pudieron acreditar su procedencia y una motoneta blanco con azul con reporte de robo.

Fueron asegurados indicios, entre ellos una tabla de madera (FGJEM)

“Investigaciones de esta Fiscalía, han permitido relacionar a estos sujetos como posibles integrantes de una célula delictiva de un grupo criminal con orígenes en Jalisco dedicados a la venta de narcóticos y otros delitos de alto impacto”, es parte del informe compartido el 28 de septiembre.

Tras el arresto al inmueble le volvieron a colocar los sellos correspondientes. Entre lo asegurado a los ocho individuos hay una libreta, una cartera y una credencial de identificación. Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad (SSEM), ambas del Edomex.

Los hombres detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Tenango del Valle, mientras que las mujeres arrestadas fueron llevadas a Almoloya de Juárez. Lo anterior para que sea determinada la situación jurídica de los capturados.

Caen cuatro sujetos ligados al CJNG

Los cuatro detenidos (FGJEM)

A medidos de septiembre fueron arrestados cuatro sujetos que podrían estar ligados con el grupo delictivo mencionado Edgar Guadalupe “N”, Ramón Alberto “N”, Neftaly “N”, y José Luis “N” fueron detenidos junto con autos de alta gama y estarían relacionados con un jefe de plaza que opera en Guerrero.

Las averiguaciones de las autoridades señalan que los sujetos capturados tendrían nexos con un hombre identificado como Francisco “N”, quien es apodado El Chico. Los detenidos indicaron que iban a llevar las camionetas aseguradas a Guerrero.

Mientras que los autos fueron extradidos de un camión en Melchor Ocampo. Los sujetos capturados son identificados como objetivos prioritarios ligados al robo de unidades en territorio mexiquense.