Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

Los dos sujetos arrestados (Defensa)

Autoridades de los tres niveles de gobierno detuvieron en el Estado de México a un par de hombres armados, uno de ellos identificado como presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana con operaciones en el territorio mexiquense.

Los agentes se dieron cuenta que había una camioneta color blanco sin placas en la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, en la localidad dl Xhitey. Los sujetos que estaban al interior de la unidad trataron de escapar, lo que generó una persecución que finalizó metros más adelante.

Tras una revisión a la camioneta fueron arrestados Edgar “N” de 25 años y Brayan “N” de 27, pues los uniformados hallaron un arma de fuego corta, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal (metanfetamina), un cargador, una báscula y un par de celulares.

Acusado de delitos de alto impacto

Según las averiguaciones de las autoridades, uno de los sujetos capturados tendría un puesto relevante dentro una estructura criminal originaria de otro estado y quien tenía operaciones en cinco municipios del Edomex.

La unidad fue visualizada a la altura del kilómetro 0+500 (Defensa)

"Brayan “N” es identificado como jefe de plaza de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán, posible responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, el cual operaba en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay“, es parte del informe compartido el 28 de septiembre.

El arresto de los dos sujetos fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Durante el operativo ubo coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) y la Policía Municipal de Jilotepec.

Indicios asegurados (Defensa)

Cae “La Güera” en Edomex, presunta líder de La Chokiza

Por su parte, el 27 de septiembre pasado fue informado el arresto de Zulma “N”, una mujer apodada La Güera y Carlos Andrés “N”, ambos de origen colombiano.

La Güera es señalada como presunta líder regional del grupo La Chokiza. Como resultado de los arrestos los agentes de seguridad incautaron teléfonos en los que hallada información sobre actividades de extorsión, dinero y documentos al parecer usados en esquemas “gota a gota”.

El grupo La Chokiza ha sido ligado con a extorsiones, despojo de viviendas y cobro de cuotas ilegales a comerciantes y vecinos. El arresto de La Guera sucede días después de la detención de Alejandro “N”, alias El Choko, identificado como jefe del grupo criminal.