Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

Monroe confirmó en TikTok que su retiro fue por motivos personales y familiares (Crédito: IG/@bmbettymonroe)

El reciente avistamiento de Betty Monroe en una playa de Uruguay ha reavivado el interés por la actriz, quien desde 2019 se había mantenido alejada del medio artístico y de la vida pública.

En un video difundido en su cuenta de TikTok, la exconductora de ‘Tempranito’ aparece a bordo de un bote en lo que parece ser una reserva marina, acompañada por dos personas que fotografían un faro.

Esta aparición ha generado una oleada de comentarios y preguntas entre sus seguidores, quienes durante años han especulado sobre los motivos de su retiro.

En febrero de 2025, la actriz utilizó su cuenta para despedirse de su amigo y colega, generando una ola de mensajes de apoyo (TikTok)

La carrera de Betty Monroe, cuyo nombre real es Beatriz Monroy Alarcón, estuvo marcada por papeles protagónicos en telenovelas como ‘Perla’ (1998), ‘Tres veces Sofía’ (1999) y ‘La Mujer de Judas’ (2012). Su última participación en televisión fue en la telenovela ‘Muy padres’ para Imagen Televisión, donde compartió créditos con Héctor Suárez Gomís.

Un año antes, sorprendió al público al raparse para su personaje en ‘Sueño de amor’, producción de Juan Osorio.

La actriz se dejó ver en una reserva marina, generando especulaciones sobre su retiro (TikTok)

El retiro de Monroe se produjo de manera discreta y sin explicaciones públicas. Desde entonces, su presencia en redes sociales ha sido esporádica. En 2024, la actriz compartió algunas fotografías de viajes y un par de videos en los que se dirige directamente a la cámara, pero su actividad digital ha sido limitada.

En TikTok, donde cuenta con apenas 20 mil seguidores, Monroe confirmó que su alejamiento de la televisión respondió a una necesidad personal de autoconocimiento y de fortalecer los lazos con sus seres queridos.

Betty Monroe reaparece en Uruguay tras años alejada de la televisión (TikTok)

La muerte de Daniel Bisogno, amigo y compañero en proyectos como ‘Tempranito’ y ‘Mercado Azteca’, motivó a Monroe a publicar una fotografía en su cuenta de TikTok en febrero de 2025. En la imagen, la actriz se despidió de Bisogno con el mensaje: “Hasta siempre querido amigo”, lo que marcó una de sus escasas interacciones públicas recientes.

A lo largo de su trayectoria, Monroe también destacó como presentadora en programas de TV Azteca como ‘DeporTV’ y ‘Cada Mañana’. Su primer papel protagónico llegó en ‘Como en el cine’ (2001), seguido de roles principales en ‘Cielo Rojo’, ‘La Mujer de Judas’ y ‘La hija del jardinero’. La última noticia relevante sobre su vida personal data de 2018, cuando fue víctima de un asalto en su domicilio y de un secuestro exprés.

La actriz tapatía lleva años alejada de las cámaras. (Crédito: TikTok BettyMonroe)

En una de sus publicaciones de 2021, Monroe compartió una reflexión sobre sus prioridades: “La búsqueda de un amor continuo sólo te lo puede dar la familia”. Esta frase resume el enfoque que ha guiado su vida en los últimos años, marcado por la reserva y el contacto cercano con su círculo íntimo.

La reaparición de Betty Monroe ha mantenido la expectativa entre quienes siguen su trayectoria, ya que la actriz no ha ofrecido detalles adicionales sobre su prolongada ausencia ni sobre sus planes futuros.