México

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

La actriz sorprendió al dejarse ver en una playa tras años de ausencia, generando revuelo y preguntas sobre su vida lejos de la televisión y sus próximos pasos en el mundo del espectáculo

Por Armando Guadarrama

Guardar
Monroe confirmó en TikTok que
Monroe confirmó en TikTok que su retiro fue por motivos personales y familiares (Crédito: IG/@bmbettymonroe)

El reciente avistamiento de Betty Monroe en una playa de Uruguay ha reavivado el interés por la actriz, quien desde 2019 se había mantenido alejada del medio artístico y de la vida pública.

En un video difundido en su cuenta de TikTok, la exconductora de Tempranito aparece a bordo de un bote en lo que parece ser una reserva marina, acompañada por dos personas que fotografían un faro.

Esta aparición ha generado una oleada de comentarios y preguntas entre sus seguidores, quienes durante años han especulado sobre los motivos de su retiro.

En febrero de 2025, la
En febrero de 2025, la actriz utilizó su cuenta para despedirse de su amigo y colega, generando una ola de mensajes de apoyo (TikTok)

La carrera de Betty Monroe, cuyo nombre real es Beatriz Monroy Alarcón, estuvo marcada por papeles protagónicos en telenovelas como Perla (1998), ‘Tres veces Sofía’ (1999) y ‘La Mujer de Judas’ (2012). Su última participación en televisión fue en la telenovela ‘Muy padres’ para Imagen Televisión, donde compartió créditos con Héctor Suárez Gomís.

Un año antes, sorprendió al público al raparse para su personaje en ‘Sueño de amor’, producción de Juan Osorio.

La actriz se dejó ver
La actriz se dejó ver en una reserva marina, generando especulaciones sobre su retiro (TikTok)

El retiro de Monroe se produjo de manera discreta y sin explicaciones públicas. Desde entonces, su presencia en redes sociales ha sido esporádica. En 2024, la actriz compartió algunas fotografías de viajes y un par de videos en los que se dirige directamente a la cámara, pero su actividad digital ha sido limitada.

En TikTok, donde cuenta con apenas 20 mil seguidores, Monroe confirmó que su alejamiento de la televisión respondió a una necesidad personal de autoconocimiento y de fortalecer los lazos con sus seres queridos.

Betty Monroe reaparece en Uruguay
Betty Monroe reaparece en Uruguay tras años alejada de la televisión (TikTok)

La muerte de Daniel Bisogno, amigo y compañero en proyectos como Tempranito y Mercado Azteca, motivó a Monroe a publicar una fotografía en su cuenta de TikTok en febrero de 2025. En la imagen, la actriz se despidió de Bisogno con el mensaje: “Hasta siempre querido amigo”, lo que marcó una de sus escasas interacciones públicas recientes.

A lo largo de su trayectoria, Monroe también destacó como presentadora en programas de TV Azteca como DeporTV y Cada Mañana. Su primer papel protagónico llegó en Como en el cine (2001), seguido de roles principales en Cielo Rojo, La Mujer de Judas y La hija del jardinero. La última noticia relevante sobre su vida personal data de 2018, cuando fue víctima de un asalto en su domicilio y de un secuestro exprés.

La actriz tapatía lleva años alejada de las cámaras. (Crédito: TikTok BettyMonroe)

En una de sus publicaciones de 2021, Monroe compartió una reflexión sobre sus prioridades: “La búsqueda de un amor continuo sólo te lo puede dar la familia”. Esta frase resume el enfoque que ha guiado su vida en los últimos años, marcado por la reserva y el contacto cercano con su círculo íntimo.

La reaparición de Betty Monroe ha mantenido la expectativa entre quienes siguen su trayectoria, ya que la actriz no ha ofrecido detalles adicionales sobre su prolongada ausencia ni sobre sus planes futuros.

Temas Relacionados

Betty Monroemexico-entretenimiento

Más Noticias

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

La unidad cuenta con un blindaje de una pulgada y fue detectada con apoyo de drones

Muestran el interior de un

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos

Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta del pago de octubre para todos los beneficiarios

Se trata del segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Mi Beca para Empezar 2025:

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre: servicio lento en la Línea A por retiro de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cheesecake sin horno de zarzamora, rico en proteína, ideal para bajar de peso

Es posible realizar una versión más saludable y sencilla de este postre

Cheesecake sin horno de zarzamora,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muestran el interior de un

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

Doja Cat anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el “Ma Vie World Tour” de la rapera estadounidense

Miguel Bosé anuncia nuevas fechas en Auditorio Nacional para cerrar su “Importante Tour”

Angélica Rivera rompe el silencio y enfrenta preguntas sobre Peña Nieto y la ‘Casa Blanca’

DEPORTES

Filtran avances de la remodelación

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”