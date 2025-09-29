Así se vivió la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México y el regreso de Shiky (videos)

Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México, mientras que Shiky se coló a la gran final. (Capturas de pantalla)

La Casa de los Famosos México 2025 cerró la lista de sus finalistas con una gala llena de tensión y emociones encontradas. El público presenció el momento en que Aarón Mercury se convirtió en el noveno eliminado y Shiky consiguió su pase a la gran final.

Durante la transmisión especial, los cinco nominados enfrentaron uno de los momentos más intensos de la temporada. Galilea Montijo, conductora principal del programa, guió la dinámica final que definiría los lugares restantes en la última etapa.

El grupo de nominados esta semana estuvo conformado por Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo De Nigris y Shiky, esto luego de que Abelito se convirtiera en el segundo finalista el pasado viernes y saliera de la placa.

En primer lugar, Dalílah Polanco recibió la noticia de que era finalista y pudo regresar a la casa con sus compañeros. Posteriormente, Aldo De Nigris fue nombrado segundo finalista, lo que generó una reacción de sorpresa y celebración en el grupo. Después, Alexis Ayala fue confirmado como el siguiente habitante en salvarse y aseguró su lugar en la recta final del concurso.

Aarón Mercury, el último eliminado del reality show. (LCDLFM)

Al terminar esta ronda de anuncios, solo Shiky y Aarón Mercury permanecieron en riesgo de eliminación y ambos ocuparon un lugar en la silla giratoria.

Durante los minutos previos al anuncio, se escucharon frases de aliento del resto de los habitantes para Shiky y Aarón Mercury. Frases como “que sea lo que tenga que ser”, “venga Aarón” y “sonríe, Shiky, te amo, Shiky”, se escucharon mientras intentaban mantener la calma.

Aarón Mercury, noveno y último eliminado

La incertidumbre creció conforme Galilea Montijo extendió el suspenso, con una pausa de veinticuatro segundos antes de revelar el destino de los finalistas. Esta espera, reforzada por la música de tensión, incrementó la expectación tanto para la audiencia como para los propios concursantes, quienes veían desde el jardín con rostros nerviosos y expectantes.

El momento en que se confirmó la salida de Aarón Mercury estuvo cargado de emociones. El influencer mantuvo una expresión de resignación y asombro al ver la puerta de la salida abrirse.

Aarón Mercury se convirtió en el noveno y último eliminado de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

Mercury se levantó de la silla giratoria, hizo un corazón a la cámara y se dirigió al vehículo destinado a su traslado al foro. Dentro de la casa, aún sin saber el resultado, sus compañeros de Noche hicieron aullidos.

El regreso de Shiky luego de conocerse el resultado generó una reacción inmediata dentro de la casa. El participante, todavía en estado de sorpresa, salió de la silla, se arrodilló y quedó sin palabras ante el apoyo recibido. Dalílah Polanco fue la primera en correr hacia él, lo abrazó y le pidió mantener la sonrisa.

Después del abrazo inicial, Dalílah insistió: “Ya, sonríe. Ahora nada más sonreír. Sonreír, es todo lo que nos queda. Sonreír, sonreír siempre”, acompañando sus palabras con besos y risas.

Los integrantes del cuarto Noche tardaron en asimilar la salida de su compañero, mostrando incredulidad y tristeza. A pesar de ello, no dudaron en expresar palabras de apoyo tanto a Aarón Mercury como a Shiky. Frases como “Con todo, Aarón”, “Te amamos, Aarón” y “Lo bonito siempre se recuerda” marcaron el cierre de una etapa en la competencia.

Shiky, por su parte, expresó: “Me da mucha pena, hermano”, dirigiéndose a Alexis por la partida de Aarón, a lo que éste le comentó que no pasaba nada, que lo disfrutara y era un juego.

Así fue el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México tras a eliminación de Aarón Mercury. (X/@LaCasaFamososMx)

Alexis Ayala y Aldo De Nigris también le aseguraron a Aarón que contaba con su cariño y reconocimiento. Además, Mar Contreras, desde el fondo, gritó el nombre de Aarón en señal de afecto.

¿Quiénes son los finalistas?

Con la eliminación de Mercury, los finalistas que disputarán el premio de los cuatro millones de pesos son Shiky, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris, Mar Contreras, Abelito y Alexis Ayala. El desenlace mantiene la expectativa sobre quién se quedará con la victoria en esta edición.

¿Cuándo será la final?

El próximo miércoles 1 de octubre ya no habrá gala de nominación, sino que se conocerá al sexto ganar de la temporada.

Por otro lado, la gran final con los 5 habitantes favoritos será el domingo 5 de octubre.