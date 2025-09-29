México

Aseguran que Wendy Guevara evidenció fraude en eliminación de Aarón Mercury en show vivo: “No te podemos decir”

La Perdida aseguró que tras la salida del influencer podrá mostrar su apoyo, evitando ser censurada y ‘regañada por Televisa’

Por Marco Ruiz

La reciente eliminación de Aarón Mercury del reality La Casa de los Famosos México 2025, producida durante la gala del domingo 28 de septiembre, encendió la discusión en plataformas digitales, luego de que Wendy Guevara dejara entrever posibles irregularidades durante la tradicional Post Gala del programa.

La interacción transmitida en vivo adquirió relevancia luego de que la conductora hiciera una afirmación que llamó la atención del público y de los seguidores del formato.

El segmento posterior a la gala mostró el reencuentro entre Wendy Guevara y Aarón Mercury, quien acababa de salir del reality. El influencer, visiblemente sorprendido, expresó en su intervención: “Yo estoy así como... no sé nada, así que vamos a ver qué sucede. Yo aquí estoy team Noche, pase lo que pase, y a ver qué depara lo que viene”. La producción permitió que el concursante compartiera algunas palabras que, según usuarios en redes sociales, reflejaron desconcierto e incertidumbre.

En respuesta, Wendy Guevara enfatizó: “Tú lo hiciste espectacular. No dudes ningún momento de que ‘ay, lo hice mal o salí porque dije algo’, no, no, no, de verdad. Bueno, no te lo podemos decir, pero tú vas a ver que esto va a traer muchas cosas muy bonitas a tu vida”.

Esta frase se convirtió en tendencia, ya que la audiencia interpretó el “no te lo podemos decir” como un indicio de información reservada relacionada con el proceso de eliminación.

Crece la polémica en redes sociales: Aarón Mercury es tendencia número 1 en México

Las reacciones del público no se limitaron a la conversación entre la conductora y el eliminado. Diversos internautas analizaron las expresiones faciales y el lenguaje corporal de Wendy Guevara en la transmisión, señalando que sus gestos sugerían una percepción de anomalía en la salida de Aarón Mercury.

Frases como “extraño comportamiento” y “gestos que no mienten” se multiplicaron en publicaciones y comentarios de redes sociales, alimentando la narrativa de que existió un posible fraude durante la eliminación.

Wendy Guevara entró a la casa previo a la polémica eliminación

Previo al episodio polémico, Wendy Guevara había ingresado a la casa en el marco de la dinámica conocida como ‘Congelados’, sorprendiendo a los finalistas y nominados a una semana de la gran final. Durante su visita, la conductora, reconocida por haber ganado la edición anterior, llevó consigo la tarjeta que simboliza el premio principal, valorado en cuatro millones de pesos.

En esa ocasión, Wendy Guevara dirigió palabras personalizadas a cada participante. A Aarón Mercury, le dijo: “Lo has hecho increíble, bonito en todo. Nos has sorprendido a todos, también eso puede ser tuyo, te lo mereces”. La entrada de la presentadora fue recibida con sorpresa por los habitantes del reality.

El desenlace pronostica el fin de este reality show

La producción de La Casa de los Famosos México 2025, transmitida a través de Las Estrellas, Canal 5 y ViX, informó que el ganador recibirá un reconocimiento individual y el mencionado monto económico. En la visita, Wendy Guevara insistió en que cada finalista tenía méritos para llegar a la última etapa y obtener el premio.

La controversia por la eliminación de Aarón Mercury mantiene activa la discusión entre los seguidores del reality, quienes ahora observan con especial atención los procedimientos de votación y las declaraciones de los conductores. El desenlace de la competencia se definirá el próximo domingo, cuando se conozca al ganador de la edición.

