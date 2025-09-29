México

“No se confíen”: Galilea Montijo habría dado pistas de la eliminación de Aarón Mercury alimentando teoría de fraude

En medio de fuertes señalamientos contra el reality show, algunos dichos de su conductora han cobrado relevancia en redes

Por Marco Ruiz

“No se confíen”: Galilea Montijo habría dado pistas de la eliminación de Aarón Mercury alimentando teoría de fraude (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La víspera de la final de La Casa de los Famosos México estuvo marcada por la sorpresiva salida de Aarón Mercury y la polémica desatada en redes sociales.

Galilea Montijo, conductora principal, abrió la novena gala de eliminación con reiteradas advertencias a la audiencia: “No se confíen, las votaciones van muy parejas, muy cerradas”, frase que repitió en varias ocasiones durante el programa transmitido el pasado domingo 28 de septiembre.

Diversos usuarios interpretaron estos mensajes como una insinuación anticipada de la salida del creador de contenido, lo que reavivó los señalamientos de fraude en el sistema de votaciones implementado por ViX Premium y la producción de Televisa y Endemol.

“No se confíen”: Galilea Montijo habría dado pistas de la eliminación de Aarón Mercury alimentando teoría de fraude (Foto: ViX)

Señalamientos sobre las votaciones y teorías de manipulación: eliminación de Aarón Mercury genera fuerte polémica

La controversia surgió días antes de la gala, tras el anuncio de ViX Premium que permitía hasta 20 votos con la suscripción de la plataforma, medida que generó cuestionamientos y sospechas sobre la transparencia del proceso.

Seguidores de Aarón Mercury y miembros del llamado “Cuarto Noche” manifestaron su preocupación en redes sociales y acusaron a la producción, encabezada por Rosa María Noguerón, de inclinar la balanza contra ciertos participantes. Frases insistentes por parte de la también presentadora de Hoy, previo a revelar el nombre del eliminado, alimentaron estas teorías y provocaron una ola de mensajes en internet donde se denunciaba un trato injusto y posible manipulación.

“Ya lo dijimos, no nos vamos a soltar, yo aquí estoy Team Noche, pase lo que pase”, reiteró Aarón Mercury en entrevista después del programa.

Galilea Montijo trató de consolar al famoso tras su polémica eliminación (Televisa)

La reacción emotiva de Aarón Mercury tras conocer su eliminación

El propio Aarón Mercury protagonizó uno de los momentos más emocionales de la temporada al romper en llanto tras enterarse de su salida, apenas a seis días de la gran final del reality.

El influencer ingresó al foro y compartió una mezcla de sentimientos con Galilea Montijo, resaltando el impacto de no poder despedirse de sus compañeros finalistas en el encierro. “Me duele no haberme podido despedir de ellos, de quienes llegaron hasta este punto siendo tan cercanos”, señaló en su primera intervención pública tras dejar la casa.

Posteriormente, durante la postgala, afirmó que la experiencia dentro del reality fue intensa y transformadora, y que la convivencia en el “Cuarto Noche” lo llevó a reflexionar sobre los lazos forjados durante las nueve semanas. “Me quedo con la gente que conocí allá dentro, los aprecio con todo el corazón. Me llevo una familia, una maduración muy grande”, reconoció.

En declaraciones posteriores, Mercury agradeció al público por el apoyo manifestado a través de las votaciones. El influencer destacó el respaldo recibido en las eliminaciones previas y compartió su satisfacción por el trayecto recorrido. “Me da mucho gusto que se haya quedado, se llegó muy lejos y estoy muy agradecido por las veces que me ha regresado el público. Esta vez ya no se pudo, pero sé que hubo mucha gente votando”, puntualizó.

Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México, mientras que Shiky se coló a la gran final. (Capturas de pantalla)

Mientras la producción de Televisa enfrenta cuestionamientos sobre la legitimidad de sus mecanismos de votación y la imparcialidad del reality, la salida de Aarón Mercury se consolida como uno de los momentos más debatidos de la edición 2025 de “La Casa de los Famosos México”. La polémica en torno a la frase de Galilea Montijo y la percepción de una posible manipulación mantienen la conversación abierta rumbo a la final del programa.

"Es un acuerdo muy importante":

Fundación da atención especial a

La Escuela es Nuestra: 25

Un hombre murió tras recibir

Precio del dólar en México
