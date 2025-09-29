La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

La eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México provocó una ola de reacciones y acusaciones de “fraude” entre familiares, seguidores y varios participantes del reality.
Además de los señalamientos directos al programa, parte del público compartió su baja de membresías de ViX, en protesta por el manejo de la votación y la salida de Mercury, acompañando sus mensajes con frases como: “Quédense con su pinche programa vendido… FRAUDE TOTAL” y “Me retiro del programa pero espero no le roben el triunfo a Aldo”.
El fandom de Aarón Mercury destacó en redes que nunca antes un participante había cosechado una base de apoyo tan activa dentro del reality, intensificando el reclamo colectivo por una falta de transparencia en los resultados.
La controversia en torno a la eliminación de Aarón Mercury en la recta final de La Casa de los Famosos México ha generado una reacción sin precedentes en redes sociales, donde miles de usuarios han denunciado un “fraude total” y han puesto en duda la transparencia del reality show.
La indignación colectiva se manifestó de inmediato tras la novena y última gala de eliminación, celebrada el domingo 28 de septiembre, cuando la noticia de la salida del influencer se propagó rápidamente y desató una ola de mensajes críticos en plataformas digitales.