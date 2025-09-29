México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

Guardar
13:12 hsHoy

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México

Nancy González Rivas, madré el ex habitante, denunció irregularidades en el proceso de votación al igual que el hermano mayor del famoso

Por Marco Ruiz

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury
“Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México (Fotos: Instagram/@quiquegaldeano)

La eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México provocó una ola de reacciones y acusaciones de “fraude” entre familiares, seguidores y varios participantes del reality. 

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Reacción de la audiencia: bajas de suscripciones y amenaza de boicot a La Casa de los Famosos México 2025

Además de los señalamientos directos al programa, parte del público compartió su baja de membresías de ViX, en protesta por el manejo de la votación y la salida de Mercury, acompañando sus mensajes con frases como: “Quédense con su pinche programa vendido… FRAUDE TOTAL” y “Me retiro del programa pero espero no le roben el triunfo a Aldo”.

El fandom de Aarón Mercury destacó en redes que nunca antes un participante había cosechado una base de apoyo tan activa dentro del reality, intensificando el reclamo colectivo por una falta de transparencia en los resultados.

Aarón Mercury, el último eliminado
Aarón Mercury, el último eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)
12:37 hsHoy

Eliminación de Aarón Mercury: el posible fraude más grande en La Casa de los Famosos México

La controversia en torno a la eliminación de Aarón Mercury en la recta final de La Casa de los Famosos México ha generado una reacción sin precedentes en redes sociales, donde miles de usuarios han denunciado un “fraude total” y han puesto en duda la transparencia del reality show.

La indignación colectiva se manifestó de inmediato tras la novena y última gala de eliminación, celebrada el domingo 28 de septiembre, cuando la noticia de la salida del influencer se propagó rápidamente y desató una ola de mensajes críticos en plataformas digitales.

Aarón Mercury, el último eliminado
Aarón Mercury, el último eliminado del reality show. (LCDLFM)

Temas Relacionados

Aarón MercuryTelevisaLa Casa de los Famosos MéxicoRosa María NoguerónDalílah PolancoShikyAlexis AyalaAldo de NigrisMar ContrerasGalilea MontijoAbelitomexico-entretenimientoViXFraudeEn Vivo24/7

Últimas noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de septiembre | En vivo

La presidenta informará sobre diversos temas y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de las 7:30 horas en Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum

México: cotización de apertura del euro hoy 29 de septiembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México

Nancy González Rivas, madré el ex habitante, denunció irregularidades en el proceso de votación al igual que el hermano mayor del famoso

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury

Resultados Melate, Revancha y Revanchita domingo 28 de septiembre de 2025

Aquí los resultados del sorteo 4115 dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Melate, Revancha y Revanchita

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ocho funciones poco conocidas de

Ocho funciones poco conocidas de Android para usar el celular de manera diferente: pantalla dividida, atajos y más

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Detuvieron a un cartero y al encargado de un edificio por una estafa millonaria con una tarjeta de débito

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de septiembre

“La piel siente toda la vida... ¿no?" Una charla sobre el renacer femenino en la vejez

INFOBAE AMÉRICA

Los árboles de la Amazonia

Los árboles de la Amazonia son cada vez más grandes: crecen 3,2% por década

La esposa de Eric Dane afirmó que sus hijas “están sufriendo mucho” por la esclerosis del actor

Un hallazgo en La Malia reescribe la historia de los caballos ibéricos

El Pelón, asesino serial de Uruguay, fue imputado por cuatro homicidios: piden una pena de 45 años

El acusado de matar a Charlie Kirk enfrenta una audiencia clave en Utah

DEPORTES

El emocionante regreso a la

El emocionante regreso a la F1 del piloto que hace cinco años sufrió un dramático accidente entre llamas: “Me hicieron llorar”

El City pagó USD 100 millones por él, pero sus excesos y adicciones determinaron su abrupta salida del club: “No me ayudé”

El penal sentado que atajó Agustín Rossi en el triunfo de Flamengo y su gesto que causó furor en Brasil

Por qué las próximas dos carreras serán clave para el futuro de Colapinto en la F1: las bases para el anuncio de Alpine

Se fue libre de Vélez y firmó en el Bayer Leverkusen: Alejo Sarco, el goleador de Argentina en el debut del Mundial Sub 20