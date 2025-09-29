México

Adán Augusto López aclara que pagó casi 23 mdp en impuestos y sostiene que sabe quién está en su contra

El exgobernador hizo públicas sus declaraciones personales

Por Joshua Espinosa

Guardar
(Crédito: X | @MorenaSenadores)
(Crédito: X | @MorenaSenadores)

La tarde de este 29 de septiembre, el senador Adán Augusto López detalló en una conferencia de prensa los ingresos y pagos de sus declaraciones fiscales anuales de los ejercicios 2023 y 2024.

En la conferencia de prensa en el Senado, en la cual mostró una actitud serena, Augusto López declaró que en ninguno de sus reportes tributarios ha tenido saldo a favor.

De acuerdo con la información compartida por el exgobernador de Tabasco en el Senado, en su declaración anual del ejercicio 2023 tuvo ingresos anuales de 20 millones 556 mil pesos por razón de actividad empresarial y profesional, mientras que el pago por ISR fue de 4 millones 414 mil pesos.

Adán Augusto Lopez Senado (Captura de
Adán Augusto Lopez Senado (Captura de pantalla: X/@senadomexicano)

Igualmente, Augusto López explicó que tuvo ingresos por arrendamiento de 3 millones 103 mil pesos, por salarios de 1 millón 113 mil pesos, por intereses de 1 millón 179 mil pesos y por dividendos de 290 mil 530 pesos.

El exgobernador de Tabasco pagó, durante el ejercicio fiscal del 2023 un total de 7 millones 630 mil 921 pesos con 16 centavos de impuestos. Contando el IVA, esta cantidad ascendería a 9 millones 179 mil 446 pesos.

Sobre el ejercicio fiscal 2024, Adán Augusto López especificó que sus ingresos por razón de actividad empresarial y profesional fueron de 54 millones 017 mil pesos.

Adan Augusto López habla sobre
Adan Augusto López habla sobre sus propiedades en el Senado de la República. (Captura de pantalla)

En el ramo de arrendamiento, los ingresos del senador fueron de 3 millones 493 mil pesos; por salarios, 887 mil pesos y por intereses, 3 millones 171 mil pesos,

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezMorenaImpuestosDeclaraciónSenadomexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a “El Haza” por atentado contra Ciro Gómez Leyva: suman 12 condenados por ataque contra el periodista

Erick Hazael Ramos fue hallado culpable de asociación delictiva y homicidio calificado en grado de tentativa

Sentencian a “El Haza” por

Valor de cierre del euro en México este 29 de septiembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

¿Qué es la ansiedad nocturna y cómo podría estar afectándote?

Este padecimiento psicológico debe atenderse con la guía de un especialista

¿Qué es la ansiedad nocturna

Fernando Chico Pardo, nuevo accionista de Banamex, llega a reunión en Palacio Nacional

El encuentro se da luego que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positiva la operación

Fernando Chico Pardo, nuevo accionista

Esta mascarilla casera con maicena y huevo puede ayudarte a rejuvenecer el rostro

Inspirada en la rutina de belleza asiática, esta mezcla casera promete una textura refinada y sedosa, conquistando a quienes sueñan con un rostro luminoso y libre de imperfecciones

Esta mascarilla casera con maicena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adán Augusto López niega encuentro

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: habitantes listos para la gran final

Angélica Rivera rompe el silencio y enfrenta preguntas sobre Peña Nieto y la ‘Casa Blanca’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

Aseguran que Wendy Guevara evidenció fraude en eliminación de Aarón Mercury en show vivo: “No te podemos decir”

David Villalpando, el querido ‘Profesor Virolo’, sorprende al pedir trabajo en redes: “Por si algún director me ve”

DEPORTES

Club León anuncia el regreso

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”

Se cierra la lucha por el liderado de goleo en la Liga MX: Paulinho y Zendejas se meten a la pelea tras la jornada 11

Fuerza Guerrera se retira de la lucha libre tras 47 años de trayectoria: “Tengo 72 años y ya no me muevo como antes”