Adán Augusto López aclara que pagó casi 23 mdp en impuestos y sostiene que sabe quién está en su contra

(Crédito: X | @MorenaSenadores)

La tarde de este 29 de septiembre, el senador Adán Augusto López detalló en una conferencia de prensa los ingresos y pagos de sus declaraciones fiscales anuales de los ejercicios 2023 y 2024.

En la conferencia de prensa en el Senado, en la cual mostró una actitud serena, Augusto López declaró que en ninguno de sus reportes tributarios ha tenido saldo a favor.

De acuerdo con la información compartida por el exgobernador de Tabasco en el Senado, en su declaración anual del ejercicio 2023 tuvo ingresos anuales de 20 millones 556 mil pesos por razón de actividad empresarial y profesional, mientras que el pago por ISR fue de 4 millones 414 mil pesos.

Adán Augusto Lopez Senado (Captura de pantalla: X/@senadomexicano)

Igualmente, Augusto López explicó que tuvo ingresos por arrendamiento de 3 millones 103 mil pesos, por salarios de 1 millón 113 mil pesos, por intereses de 1 millón 179 mil pesos y por dividendos de 290 mil 530 pesos.

El exgobernador de Tabasco pagó, durante el ejercicio fiscal del 2023 un total de 7 millones 630 mil 921 pesos con 16 centavos de impuestos. Contando el IVA, esta cantidad ascendería a 9 millones 179 mil 446 pesos.

Sobre el ejercicio fiscal 2024, Adán Augusto López especificó que sus ingresos por razón de actividad empresarial y profesional fueron de 54 millones 017 mil pesos.

Adan Augusto López habla sobre sus propiedades en el Senado de la República. (Captura de pantalla)

En el ramo de arrendamiento, los ingresos del senador fueron de 3 millones 493 mil pesos; por salarios, 887 mil pesos y por intereses, 3 millones 171 mil pesos,

Información en desarrollo