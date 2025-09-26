México

Sheinbaum defiende a Adán Augusto de presuntas quejas en el Senado, pero le pide aclarar 79 mdp que no habría declarado

La mandataria rechazó que algún legislador esté inconforme con el trabajo del coordinador de Morena en el Senado

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum defendió a Adán Augusto
Sheinbaum defendió a Adán Augusto de presuntas quejas por su labor como senador. | X- Adán Augusto López Hernández / Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada esta mañana sobre los señalamientos en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntamente no incluir en su declaración patrimonial ingresos por un monto de 79 millones de pesos.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria respondió brevemente que está de acuerdo en que el senador aclare dichos ingresos, sin dar más detalles o comentarios.

“Sí, que aclare el senador”, dijo Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

La presidenta también fue cuestionada sobre supuestas quejas que han presentado senadores de Morena en contra de López Hernández, supuestamente criticando su labor como coordinador de dicho partido en la Cámara Alta.

No obstante, Sheinbaum calificó los señalamientos como “politiquería”, asegurando que ella no conoce a ningún legislador que se queje del también exgobernador de Tabasco.

“Eso pura politiquería, la verdad, no conozco de un senador que tenga quejas. Nadie”, aseveró.

La presidenta fue cuestionada sobre las acusaciones contra Adán Augusto López . Crédito: Gobierno de México

Información en desarrollo....

