Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

CIUDAD DE MÉXICO, 26SEPTIEMBRE2025.- Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ofreció conferencia de prensa en la sede del Senado de la República para aclarar la información difundida en un cadena de noticias en la que afirmaron que ocultó ingresos en su declaración patrimonial (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Adán Augusto López negó que haya tenido un encuentro con Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, este último quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco y quien fue capturado al ser acusado de liderar el grupo criminal conocido como La Barredora, el cual ha suido ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al ser cuestionado de manera directa sobre si tiene una responsabilidad política por la designación de Requena como encargado de la Seguridad de Tabasco, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, insistió en que el no sabía de los posibles nexos criminales y pidió esperar a las averiguaciones de las autoridades para deslindar responsabilidades.

“Vuelvo a rectificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, Defensa, Marina ni fiscalías, nadie a mí me informó y vaya que todos los días no reuníamos en las mesas de seguridad", comentó en su conferencia del 29 de septiembre.

Hernán Bermúdez fue detenido en Paraguay y posteriormente traído a México (SSPC)

De igual manera, Adán Augusto López aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no lo ha citado a comparecer por las averiguaciones en contra de Bermúdez Requena, quien ha sido señalado como supuesto líder criminal.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...