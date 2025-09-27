México

Fans de La Casa de los Famosos México podrán votar más de 10 veces después de reportar problemas en la plataforma

Usuarios reportaron que pese a tener suscripción premium la plataforma no les permitió dar votos adicionales

Por Jazmín González

Por única ocasión, los seguidores podrán votar más de 10 veces por su habitante favorito. (Infobae México)

La Casa de los Famosos México no deja de sorprender a los habitantes y al público. En esta ocasión, informaron que por única ocasión, los suscriptores premium de ViX podrán votar más de 10 veces.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la plataforma luego de que diversos usuarios reportaran fallas para poder votar en la reciente gala del reality show.

La insistencia del público por hacer válidos sus votos viene de la nominación multitudinaria, pues a un paso de la gran final la única participante con un lugar seguro es Mar Contreras.

Mar Contreras consiguió el pase directo a la gran final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

Mientras que Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Shiky, Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury están en la placa de nominados sin posibilidad de salvación, por lo que será el próximo domingo 28 de septiembre cuando se dé a conocer al noveno eliminado.

Seguidores del programa podrán votar hasta 20 veces por su habitante favorito tras fallas de ViX

Por medio de un comunicado oficial, la producción del programa 24/7 reveló que durante la pregala, gala y postgala de este 26 de seoptiembre, los suscriptores premium de la plataforma tendrán la posibilidad de votar hasta 20 veces por el habitante que desean que permanezca en la casa.

“Informamos a los suscriptores premium de ViX que tuvieron dificultad para ejercer su posibilidad gratuita de usar votos adicionales a los participantes de La Casa de los Famosos México, que durante la pregala, gala y postgala de hoy, por única ocasión, podrán votar en total hasta 20 veces“, se lee al principio de la imagen.

(ViX)
(ViX)

Posteriormente, agradecen a los seguidores por hacer historia en el contenido de streaming de ViX, pues el reality show se ha posicionado como uno de los favoritos pese a las polémicas.

Usuarios aseguran que la producción buscaba hacer trampa en La Casa de los Famosos México

Desde que se dieron a conocer las fallas que atravesaban los usuarios para poder votar, se especuló sobre la posibilidad de que la producción buscara hacer trampa en las votaciones.

Por lo que en la publicación se pueden leer comentarios como: “Qué bueno porque vamos por esos masivos para noche”, “Qué casualidad, pero a votar a votar por noche”, “Vamos y hagamos la gran hazaña”, entre otros.

Dalílah Polanco es una de las favoritas en algunas encuestas de redes sociales.(ViX)

En la mayoría de los comentarios se especula que Dalílah Polanco es una de las favoritas para llegar a la final del reality show, por lo que algunos internautas mencionan que existe el uso de bots y el favoritismo de la producción, pero hasta ahora nada ha sido comprobado.

