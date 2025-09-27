Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

Abelito recibió su triunfo y posicionamiento como segundo finalista como un regalo de cumpleaños.

La competencia en La Casa de los Famosos México 2025 entra en su recta final y las emociones están a flor de piel. En la novena semana del reality, el último proceso de nominaciones sorprendió a todos los habitantes, no solo por un inesperado cambio de reglas al momento de entrar al Confesionario, sino también por un giro estratégico que dejó a casi todos en la temida placa de nominación.

Inicialmente se esperaba que uno o dos habitantes lograran consolidarse como finalistas, pero esto no fue posible. Finalmente, todos los participantes —excepto Mar Contreras, quien ya tenía asegurado su lugar gracias al ticket dorado— quedaron en riesgo de eliminación. Sin embargo, este viernes los habitantes tuvieron una oportunidad única para salvarse: el esperado Grand Prix.

Abelito gana el Grand Prix y se convierte en finalista

La dinámica, anunciada por los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice, consistió en una prueba de azar y estrategia. Cada participante ocupó un carril con 10 espacios, acompañado de un pequeño auto de carreras.

Abelito logró ganar la prueba para posicionarse como segundo finalista. Foto: (Televisa Univisión)

La mecánica era sencilla pero impredecible: por turnos, los concursantes lanzaban un dado por una rampa. El color que salía indicaba qué coche debía avanzar. El primero en llegar a la meta sería declarado finalista.

Desde el inicio, Abelito mostró un desempeño sólido. En la primera ronda tomó la delantera; en la segunda, Aldo De Nigris se acercó con fuerza; la tercera ronda vio a Aarón Mercury avanzar, amenazando la ventaja de Abelito. Sin embargo, en la cuarta ronda, el influencer logró posicionarse en la casilla nueve, y en la siguiente consiguió avanzar a la décima y final.

Con este resultado, Abelito se convierte oficialmente en el segundo finalista de La Casa de los Famosos México 2025, y queda fuera de la placa de nominación.

Celebración y emociones a flor de piel

Tras el anuncio de su victoria, la casa entera celebró con entusiasmo. Los compañeros cargaron a Abelito entre aplausos, mostrando un ambiente de compañerismo pocas veces visto en esta etapa del reality. Emocionado y casi sin palabras, el influencer expresó:

En dos días Abelito recibió grandes sorpresas que le llenaron de alegría y emoción. Foto: Vix (Captura de pantalla).

“La verdad estoy pensando mil cosas y no puedo decir ninguna. Estoy súper emocionado (...) Cayó como una sorpresa de cumpleaños”.

Cinco habitantes siguen en riesgo

Con Abelito fuera de la placa, los nominados en riesgo de eliminación este domingo son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris. Será el público quien, a través de sus votos, decida quiénes continúan en la competencia y quién se despide a una semana de la gran final.

Es importante recordar que, aunque Abelito y Mar Contreras ya tienen su lugar asegurado en la última semana de competencia, aún no están en la gran final. El pase definitivo dependerá de la decisión del público, que cada vez tiene un rol más crucial en esta fase del reality.