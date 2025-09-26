Riña en Fes Acatlán

Durante la tarde de hoy, alumnos de la FES Acatlán de la UNAM difundieron videos en redes sociales donde se observa un presunto altercado ocurrido en las instalaciones universitarias. Diversos testimonios recogidos entre los estudiantes señalan que una persona habría portado un arma blanca; en contraste, otras versiones indican que un alumno fue detenido por elementos de la policía.

Otro incidente en la UNAM: riña en FES Acatlán dejó tres personas puestas a disposición de autoridades Crédito: @PinKpr0

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre los hechos ni se han emitido comunicados por parte de la universidad o autoridades correspondientes. La situación ha generado preocupación entre la comunidad académica y numerosos usuarios han compartido mensajes bajo las etiquetas #Violencia, #FesAcatlán y #Unam.

Otro incidente en la UNAM: riña en FES Acatlán dejó tres personas puestas a disposición de autoridades Crédito: @PinKpr0

Ante la ausencia de información confirmada, estudiantes y padres de familia exigen una respuesta clara de las autoridades sobre lo ocurrido y las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad dentro del plantel.

En los videos señalan que el incidente ocurrió en el edificio A, cerca de los talleres de Diseño y Comunicación, posteriormente fue llevado a la salida.

Alumnos señalan que el altercado fue cerca del edificio A, de la FES Acatlán Crédito: FB/FES ACATLÁN

Otros incidentes en la UNAM

Durante 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México ha enfrentado nuevos episodios de violencia en distintos planteles. En Ciudad Universitaria, el mes de febrero estuvo marcado por la irrupción de grupos de encapuchados en la Facultad de Derecho, quienes realizaron pintas, rompieron cristales y agredieron a estudiantes y personal administrativo. Estos hechos provocaron la suspensión momentánea de clases presenciales y la intervención de cuerpos de seguridad internos.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, en abril, un enfrentamiento entre grupos estudiantiles dejó varios lesionados y generó daños en las instalaciones. Las autoridades del CCH denunciaron la infiltración de personas externas que incitaron la violencia y el cierre temporal del plantel para salvaguardar la integridad de la comunidad. En la Escuela Nacional Preparatoria 5, estudiantes reportaron agresiones físicas y amenazas vinculadas a denuncias de acoso que diversas alumnas presentaron ante las autoridades escolares.

La Rectoría de la UNAM condenó estos actos y anunció el refuerzo de medidas de seguridad, así como el inicio de investigaciones en coordinación con instancias externas. Diversos colectivos estudiantiles demandaron mayor protección, protocolos más estrictos frente a la violencia y atención a problemáticas internas que consideran persistentes.

Asimismo, se suma el asesinato de un alumno del CCH plantel Sur, a manos de otro estudiante quien además hirió a un trabajador y posteriormente saltó del edificio.

Respecto al nuevo incidente en la FES Acatlán, las autoridades no han ofrecido ningún comunicado oficial, sin embargo los estudiantes planean un paro aunque todavía no esté confirmado.