Mamá del estudiante de la UNAM que fue atropellado en FES Acatlán pide apoyo a autoridades: “Muy grave”

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra en el centro de la atención pública tras el atropellamiento de un estudiante dentro de las instalaciones.

El accidente involucró a dos alumnos de la institución. El conductor del vehículo fue detenido y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Naucalpan.

El joven se encuentra en estado crítico en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, ya que el sitio donde está internado se ubica bastante cerca de la FES Acatlán, la madre del estudiante ya solicitó apoyo a la dirección del plantel para que le permitan asearse, pues su hogar se ubica al sur de la ciudad y teme no alcanzar a llegar ante una emergencia.

“Quiero agradecer a la titular de la FES Acatlán, la directora Nora del Consuelo Noris Mayans, quien vino a verme al hospital el día viernes 14 de marzo para preguntar por la salud de Humberto y para externarme su apoyo para lo que necesitara. Me atrevi a hacerle una petición; ya que la universidad se encuentra muy cerca del hospital, le pedí que si tenía un espacio en la misma en la que pudiera dejarme asear de vez en cuando para no tener que trasladarme hasta el sur de la ciudad, pues me da temor que pudieran necesitarme o que pueda haber una emergencia con mi hijo, y la distancia, el tiempo y la mayoría de los días el tráfico, me impidiera llegar rápidamente al hospital", escribió en su perfil de Facebook Gladys Rodríguez.

La mujer explicó que ya se le facilitó un cuarto de estudiantes para que ella pueda dejar sus cosas y descansar a la expectativa de ser llamada hacia el hospital.

Por otra parte, se sabe que el joven es reportado como “grave, pero estable”, la madre del estudiante universitario mencionó que el 20 de marzo se le realizará una tomografía para saber si su cerebro se desinflamó y es seguro retirarlo del coma inducido en el que se encuentra actualmente.

" En tres días le hacen una tomografía para ver si ha desinflamado su cerebro y así poder despertarlo del coma inducido, esperemos que así sea. Gracias por sus oraciones y buenos deseos", cerró su post.

FES Acatlán lanza comunicado

Por su parte, la FES Acatlán emitió un comunicado oficial en el que reafirmó su compromiso con la transparencia y la colaboración en las investigaciones. La facultad entregó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las grabaciones de video que captaron el momento del accidente, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Además, peritos de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del incidente, lo que incluye la recopilación de pruebas y la reconstrucción de los eventos. La institución educativa ha enfatizado que continuará proporcionando toda la información necesaria para que las autoridades puedan llevar a cabo una investigación.