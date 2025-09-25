México

“Estamos de luto”, portada de Gaceta UNAM aparece totalmente negra por el ataque en el CCH Sur

La edición incluye semblanza del doctor Arnoldo Kraus junto a comunicados oficiales

Por Joshua Espinosa

Guardar
La UNAM anuncia revisión de
La UNAM anuncia revisión de protocolos de seguridad y refuerza acciones contra la violencia en sus planteles. ( Wikimedia Commons / Halcon.0 Crédito: X @Gaceta_UNAM)

La edición número 5 mil 594 de la Gaceta UNAM, difundida la mañana de este viernes 25 de septiembre, presentó una portada única en la historia del medio universitario.

El diseño de la portada, completamente negro y con letras blancas, transmitía un mensaje contundente: la Universidad Nacional Autónoma de México atravesaba un periodo de duelo. Al centro de la imagen, la frase “Estamos de luto... Cerraremos el camino a la violencia a través de la construcción de paz y acciones decididas ante los desafíos que enfrentamos” dejaba clara la postura institucional en medio de la conmoción ocasionada por los recientes hechos de violencia en el CCH Sur.

La edición incluyó dos sumarios, igual en letras blancas, que reforzaban el compromiso de la UNAM en materia de seguridad: se anunció que los esfuerzos para ofrecer espacios seguros y libres de violencia serían redoblados, y que los protocolos del CCH Sur ya estaban bajo revisión exhaustiva.

La imgen muestra al presunto agresor del CCH tras tirarse de la planta alta de un edificio Crédito: Especial

En redes sociales, gran parte de la comunidad universitaria y el público general expresaron críticas hacia las autoridades universitarias, exigiendo acciones concretas para enfrentar la inseguridad en los planteles de la UNAM.

Además de la portada, la contraportada de la Gaceta reunió el mensaje emitido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas el martes 23, y en las páginas interiores figuraron tanto el comunicado oficial de la universidad publicado el 24, y una semblanza en memoria del doctor Arnoldo Kraus, fallecido el pasado 30 de agosto, es su nota principal.

Comunicado de la UNAM y mensaje del rector

La Subcomisión de Bachillerato revisa
La Subcomisión de Bachillerato revisa y actualiza los protocolos de vigilancia en CCH Sur tras el ataque. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

En paralelo a la edición de la Gaceta, la UNAM difundió su postura oficial a través de un comunicado el 24 de septiembre. En el texto, la institución informaba que la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario había sido instruida para revisar y actualizar los protocolos de vigilancia en el CCH Sur, a raíz del suceso que envolvió al plantel el lunes 22: un estudiante privó de la vida a un compañero e hirió a un trabajador.

Durante la sesión celebrada el pasado miércoles, se abordaron tanto los pliegos petitorios que entregaron estudiantes como los que presentaron los padres, detectando coincidencias y priorizando acciones que apuntan a perfeccionar el control en los accesos, incrementar la vigilancia y fortalecer programas de apoyo psicológico.

Por otro lado, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dirigió un mensaje especial el martes 23 de septiembre, en el que condenó la violencia registrada en el CCH Sur y aseguró su colaboración total con las autoridades competentes en la investigación del caso.

La Gaceta UNAM publica una
La Gaceta UNAM publica una portada negra en señal de luto tras el ataque en CCH Sur. (@Gaceta_UNAM)

Además de expresar solidaridad con las víctimas y la comunidad universitaria, el rector de la UNAM subrayó que la respuesta institucional sería firme, impulsando la revisión de los protocolos internos y promoviendo una cultura de prevención.

El rector destacó la importancia de fortalecer los espacios de acompañamiento psicológico y reiteró el compromiso para que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

Temas Relacionados

UNAM CCH Sur Seguridad Ciudad de México Gaceta UNAMmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué tan bueno es en realidad usar aceite de coco en la cara?

Su uso adquirió popularidad debido a los múltiples beneficios que aporta para la salud, aunque algunos expertos señalan que no es adecuado para la piel

¿Qué tan bueno es en

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

El habitante de “Día” se volvió tendencia tras mandar a todo el Cuarto Noche a la placa

Los mejores memes que dejó

Gobierno de México implementa “México te abraza”, asistencia inmediata por WhatsApp para migrantes repatriados

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó el procedimiento para utilizar esta herramienta de chatbot

Gobierno de México implementa “México

Adopciones Aragón suspende labores de rescate por deuda veterinaria superior a los 100 mil pesos

Gracias al respaldo de la comunidad, ya se ha logrado cubrir una parte del monto total; sin embargo, aún se requiere apoyo urgente para garantizar la continuidad del proyecto

Adopciones Aragón suspende labores de

Exdiputada encara a Hilda Araceli Brown para pedirle que se separe del cargo: “Ya no me acose”, le responde

La exalcaldesa de Rosarito, Baja California, fue acusada por autoridades de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “La Mayiza”

Exdiputada encara a Hilda Araceli
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

DEPORTES

David Faitelson defiende a Kevin

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich