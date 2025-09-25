“Estamos de luto”, portada de Gaceta UNAM aparece totalmente negra por el ataque en el CCH Sur

La UNAM anuncia revisión de protocolos de seguridad y refuerza acciones contra la violencia en sus planteles. ( Wikimedia Commons / Halcon.0 Crédito: X @Gaceta_UNAM)

La edición número 5 mil 594 de la Gaceta UNAM, difundida la mañana de este viernes 25 de septiembre, presentó una portada única en la historia del medio universitario.

El diseño de la portada, completamente negro y con letras blancas, transmitía un mensaje contundente: la Universidad Nacional Autónoma de México atravesaba un periodo de duelo. Al centro de la imagen, la frase “Estamos de luto... Cerraremos el camino a la violencia a través de la construcción de paz y acciones decididas ante los desafíos que enfrentamos” dejaba clara la postura institucional en medio de la conmoción ocasionada por los recientes hechos de violencia en el CCH Sur.

La edición incluyó dos sumarios, igual en letras blancas, que reforzaban el compromiso de la UNAM en materia de seguridad: se anunció que los esfuerzos para ofrecer espacios seguros y libres de violencia serían redoblados, y que los protocolos del CCH Sur ya estaban bajo revisión exhaustiva.

La imgen muestra al presunto agresor del CCH tras tirarse de la planta alta de un edificio Crédito: Especial

En redes sociales, gran parte de la comunidad universitaria y el público general expresaron críticas hacia las autoridades universitarias, exigiendo acciones concretas para enfrentar la inseguridad en los planteles de la UNAM.

Además de la portada, la contraportada de la Gaceta reunió el mensaje emitido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas el martes 23, y en las páginas interiores figuraron tanto el comunicado oficial de la universidad publicado el 24, y una semblanza en memoria del doctor Arnoldo Kraus, fallecido el pasado 30 de agosto, es su nota principal.

Comunicado de la UNAM y mensaje del rector

La Subcomisión de Bachillerato revisa y actualiza los protocolos de vigilancia en CCH Sur tras el ataque. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

En paralelo a la edición de la Gaceta, la UNAM difundió su postura oficial a través de un comunicado el 24 de septiembre. En el texto, la institución informaba que la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario había sido instruida para revisar y actualizar los protocolos de vigilancia en el CCH Sur, a raíz del suceso que envolvió al plantel el lunes 22: un estudiante privó de la vida a un compañero e hirió a un trabajador.

Durante la sesión celebrada el pasado miércoles, se abordaron tanto los pliegos petitorios que entregaron estudiantes como los que presentaron los padres, detectando coincidencias y priorizando acciones que apuntan a perfeccionar el control en los accesos, incrementar la vigilancia y fortalecer programas de apoyo psicológico.

Por otro lado, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dirigió un mensaje especial el martes 23 de septiembre, en el que condenó la violencia registrada en el CCH Sur y aseguró su colaboración total con las autoridades competentes en la investigación del caso.

La Gaceta UNAM publica una portada negra en señal de luto tras el ataque en CCH Sur. (@Gaceta_UNAM)

Además de expresar solidaridad con las víctimas y la comunidad universitaria, el rector de la UNAM subrayó que la respuesta institucional sería firme, impulsando la revisión de los protocolos internos y promoviendo una cultura de prevención.

El rector destacó la importancia de fortalecer los espacios de acompañamiento psicológico y reiteró el compromiso para que situaciones similares no vuelvan a repetirse.