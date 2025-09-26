México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: requisitos y fecha confirmada del próximo registro para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa también le brinda a cada aprendiz seguro médico a través del IMSS

Por César Márquez

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y le brinda a cada aprendiz un recurso monetario mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico a través del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

La finalidad del programa es facilitar que los jóvenes puedan integrarse al mundo del trabajo formal, ya sea en el mismo centro de capacitación o en otros espacios.

Requisitos y la fecha del próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro

La Secretaría de Bienestar informó que el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir del 1 de octubre para que nuevos aprendices se integren. Las inscripciones se podrán realizar en la página oficial del programa jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde los interesados tendrán que subir la documentación requerida.

Requisitos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura. Además, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cuáles son las áreas de capacitación de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las capacitaciones que ofrece el programa se distribuyen en nueve áreas de interés distintas que son las siguientes:

  1. Cultura y deportes
  2. Administrativa
  3. Ventas
  4. Servicios
  5. Agropecuarios
  6. Oficios
  7. Industrial
  8. Ciencia y tecnología
  9. Salud

Esta capacitación deberá durar entre cinco y máximo ocho horas diarias, durante cinco días a la semana, esto lo determinará el Centro de Trabajo según su plan de actividades. Además, las y los aprendices que se hayan capacitado al menos un mes, ya podrán descargar desde su perfil en la plataforma digital una “Constancia de participación” acorde al tiempo que llevan.

Al terminar los 12 meses de duración del programa, los aprendices reciben un documento donde se acreditan las habilidades adquiridas. Mientras que los tutores y empresas obtienen un reconocimiento a su participación por el compromiso social.

