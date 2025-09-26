México

Estos son los beneficios de tomar café de olla, una de las variantes más deliciosas

Esta tradicional bebida tiene ventajas para el organismo

Por Ignacio Izquierdo

Café de olla, típico de
Café de olla, típico de la gastronomía tradicional mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café de olla se ha consolidado como una de las bebidas tradicionales preferidas en México, donde destaca tanto por su sabor como por los beneficios que ofrece a quienes lo consumen. Esta variante se prepara utilizando café de grano, canela y piloncillo, ingredientes que, combinados, generan una infusión con propiedades particulares.

Entre las principales ventajas, se distingue que el café de olla proporciona antioxidantes gracias a los compuestos presentes en el café y la canela. Estos elementos contribuyen a proteger las células del organismo frente a los radicales libres, cuyo exceso se asocia con el envejecimiento celular. Además, la canela, incorporada en la receta tradicional, potencializa esta función y suma propiedades antibacterianas.

Más beneficios del café

El piloncillo es clave en
El piloncillo es clave en recetas tradicionales mexicanas como atole, champurrado, café de olla y diversos postres.

Otro beneficio notable es la capacidad del café de olla para favorecer la digestión. La infusión resulta popular después de comidas copiosas, ya que la canela estimula la secreción de bilis y mejora el tránsito intestinal. La combinación de aromas también se asocia con una sensación de bienestar estomacal que muchos consumidores aprecian tras sus alimentos.

El piloncillo, fuente natural de energía por su contenido de carbohidratos de absorción rápida, ofrece una alternativa a los endulzantes procesados habituales. El aporte energético de este componente ayuda a sobrellevar jornadas de trabajo intensas o actividades físicas demandantes, razón por la que el café de olla suele consumirse en entornos agrícolas o rurales.

Además del valor nutricional, existen estudios que sugieren que el consumo moderado de café podría asociarse con un menor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Estos análisis resaltan el papel de la cafeína y los antioxidantes del café de grano, presentes también en esta infusión tradicional.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propiedades antiinflamatorias de la canela son ampliamente reconocidas en la literatura científica. El uso cotidiano de esta especia en bebidas permite aprovechar su potencial para mantener bajos los niveles de inflamación en el organismo. En este sentido, algunas personas incorporan el café de olla a su dieta diaria con el propósito de mejorar su bienestar general.

La experiencia sensorial que ofrece el café de olla va más allá del sabor. El carácter reconfortante de la bebida, su aroma y la tradición asociada al método de preparación fortalecen la identidad cultural y constituyen motivos adicionales para su consumo.

Cada taza de esta variante representa un vínculo con las costumbres ancestrales, y es apreciada tanto en celebraciones como en la vida cotidiana, lo que ha impulsado su difusión en otros países de habla hispana, donde el café ocupa un lugar relevante en las comidas y encuentros familiares.

