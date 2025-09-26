Caen seis presuntos miembros de La Línea tras enfrentamiento armado en Chihuahua

Los sujetos capturados (Guardia Nacional)

Un total de seis personas fueron detenidas en Chihuahua luego de que agentes de seguridad recibieron un reporte sobre un enfrentamiento armado en Ojinaga. Reportes periodísticos indican que los sujetos capturados estaría ligados con el grupo criminal La Línea.

Las detención de las seis personas forma parte de las acciones resaltadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 24 de septiembre. Dicha institución se limitó a informar que agentes de la Guardia Nacional fueron los encargados de los arrestos y el aseguramiento de armas largas, equipo táctico y cartuchos.

Mientras que el reporte de la Guardia Nacional detalla que los hechos sucedieron en al carretera Ojinaga-Chihuahua, sitio al que llegaron los uniformados luego de una alerta ciudadana que señalaba un enfrentamiento entre civiles armados en la zona.

Algunos de los implicados lograron huir del lugar, otros estaban atrincherados

Los indicios asegurados (Guardia Nacional)

Cuando los guardias nacionales acudieron al sitio escucharon detonaciones de arma de fuego, además de que los uniformados vieron seis camionetas. Los tripulantes de las unidades emprendieron la huida cuando notaron la presencia de los guardias nacionales.

Las revisiones en la zona permitieron detectar que había seis sujetos armados y atrincherados, entre los que había uno con una herida por arma de fuego. Se les ordenó dejar su armamento, lo que derivó en la incautación de seis fusiles de asalto, mil 430 cartuchos y 49 cargadores.

Reportes del portal El Heraldo de Chihuahua indican que los sujetos detenidos mencionaron trabajar, presuntamente para La Línea. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los hombres capturados, de quienes no fueron revelados sus nombres, además del material incautado.

La Línea vs el Cártel de Sinaloa en Chihuahua

(Imagen de archivo. EFE/Luis Torres)

El grupo La Línea se ha enfrentado en ocasiones anteriores al Cártel de Sinaloa, por ejemplo el pasado 19 de julio supuestos integrantes de la célula delictiva se enfrentaron con el también denominado Cártel del Pacífico.

“Se instalaron las bases de operaciones interinstitucionales tanto de Moris como de Guadalupe y Calvo para poder establecer perímetros de seguridad más efectivos", comentó en dicha ocasión Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE).

Mientras que, de manera más reciente, el pasado 9 de septiembre fueron detenidos ocho integrantes del una estructura criminal y quienes llevaban 21 armas de fuego, prendas tácticas, artefactos ponchallantas, así como cargadores y municiones. Los reportes indican que los sujetos arrestados en dicha ocasión serían miembros de La Línea.