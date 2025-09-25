Extitular del INM dará disculpa pública por muerte de 40 personas en incendio de estación migratoria en Ciudad Juárez

(Cuartoscuro)

Este viernes 26 de septiembre a las 16:00 horas en el Museo de la Ciudad de México, Francisco G. Y. ofrecerá una disculpa pública por los hechos ocurridos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en cumplimiento a la orden emitida por un juez.

Esto ocurre derivado del proceso penal abierto por la muerte de 40 personas y más de 20 heridos en el estado de Chihuahua por un incendio producido luego de que el excomisionado no supervisara que el personal levara acabo sus funciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 27 de marzo de 2023, cuando dentro de las celdas de este sitio, fallecieron migrantes que llevaban algunos días u horas de haber sido detenidos.

Cómo ocurrieron los hechos

Un juez de Ciudad Juárez impidió el lunes 12 de agosto de 2024 que Garduño presentara el plan de compensación de daños con el que sus abogados aspiraban a cerrar el proceso penal abierto en su contra por el incendio de un centro de detención migratoria. (AP Foto/Christian Chávez, Archivo)

El incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió dentro de las instalaciones federales luego de un operativo para retirar a migrantes que solicitaban dinero en distintos cruceros de la ciudad y que posteriormente fueron trasladados a la sede del INM, ubicada junto al Puente Internacional Stanton-Lerdo.

De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Gobernación de ese año, el incendio inició tras una riña entre el personal del instituto y un grupo de migrantes.

Algunos de los internos, en protesta por sus condiciones, incendiaron colchones; el fuego se propagó de manera rápida, lo que derivó en una densa nube de humo.

Las primeras indagatorias señalaron que muchos de los fallecidos perecieron por inhalación de humo, mientras que otros quedaron atrapados dentro del inmueble. A pesar de la cercanía con la estación de bomberos, la llamada de auxilio demoró varios minutos en realizarse.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Protección Civil y autoridades estatales y municipales.

Múltiples ambulancias trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron cubiertos y preparados para su traslado al Servicio Médico Forense en al menos 15 ambulancias.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Fiscalía General de la República acudieron a la estación migratoria para dar inicio a las investigaciones y el peritaje correspondiente. El despliegue de seguridad incluyó soldados y elementos de distintas corporaciones en el resguardo del sitio y los cuerpos.

La crisis humanitaria en los centros migratorios de la frontera norte mexicana se agravó ante la saturación de albergues, que desde inicios de marzo operan al 95% de su capacidad.

Sólo en Ciudad Juárez existen más de 25 albergues, de los cuales 20 pertenecen a iglesias y particulares, además de instalaciones estatales y federales. El flujo principal corresponde a personas originarias de Venezuela, seguidas de mexicanos y ciudadanos de otros países de Centroamérica.

Ejercicio indebido del servicio público

Apesar de la cercanía del cuerpo de bomberos, la llamada de auxilio tardó en realizarse, por lo que las unidades llegaron cuando el incendio estaba avanzado. (EFE/Luis Torres/ Archivo)

En una de las audiencias, se mencionó que uno de los guardias de seguridad del INM habría vendido tanto cigarros como un encendedor a un migrante de origen venezolano, identificado como Jason “N” y quien fue acusado de supuestamente iniciar el incendio.

Los hechos ocurrieron luego de que unas colchonetas ardieran en llamas, las cuales presuntamente fueron iniciadas como señal de protesta por la retención.

El fuego se extendió a tal grado que dejó un saldo de 40 personas muertas y 27 más lesionadas. De acuerdo con información de fuentes locales de la época, los cuerpos de los fallecidos fueron repatriados a sus países de origen, entre los que figuraban Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.

En abril de 2023, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G., fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público pero sigue el proceso en libertad.

El 16 de mayo de 2023, el entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) se presentó a firmar ante la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Esto debido a que fue acusado por los agentes del Ministerio Público Federal, de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de no supervisar que el personal a su cargo en la Oficina de Representación Chihuahua cumpliera con su trabajo, lo que produjo la muerte de 40 personas y lesiones en otras 27.

La no supervisión de la actuación del extitular también mantuvo en prisión preventiva al mando militar, Salvador G.G., así como a seis empleados federales más, acusados en la causas penales 216/23, 235/23 y 236/23 contra Antonio M.D., titular de Verificación Migratoria y quien también cuenta con la medida cautelar de firma periódica mensual, de acuerdo con información recabada por fuentes locales.