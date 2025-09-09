Capturan a 11 presuntos integrantes de La Línea con arsenal, equipo táctico y drogas en Chihuahua

Los sujetos fueron identificados como integrantes de una célula delictiva. Foto: SSPE

Once presuntos integrantes de una célula criminal fueron detenidos en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, cuando portaban un arsenal, equipo táctico y posible droga.

El arresto se efectuó el pasado lunes en la colonia Héroes Nacionales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), quienes observaron a tres sujetos armados al exterior de un domicilio.

Al notar la presencia de las autoridades, los hombres intentaron huir e ingresar a una vivienda, sin embargo, fueron interceptados y detenidos en flagrancia.

Ante los hechos, los elementos de seguridad intervinieron el domicilio y llevaron a cabo inspecciones en varios vehículos que se encontraban en la zona.

Como resultado de la operación, fueron detenidos 11 hombres identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo, entre los que se encontraba un menor de edad de iniciales C.A.P.L.

Los sujetos fueron identificados como Ramón Iván R.L., José Luis L.W., Katia Aidé R.L., Gerardo G.G., Josué V.N., Octavio V.S., Abisaing L.A., Marco Anib V.L., Carlos Alberto P.R y Armando O.S.

A los detenidos les fueron aseguradas 21 armas de fuego, en su mayoría fusiles, 12 cargadores, 4 mil 514 municiones, 136 poncha llantas, 10 prendas tácticas, 6 chalecos porta placas, un casco y un traje de francotirador, además de diverso equipo táctico.

La Secretaría detalló que también fueron decomisados 393 envoltorios de presunta marihuana, la cual tenía un peso aproximado de 2.5 kilogramos.

Los agentes aseguraron 5 vehículos involucrados en la operación, los cuales fueron los siguientes:

Una Chevrolet Tahoe 2002.

Un Chrysler 300 modelo 2005.

Una Nissan Rogue 2014.

Un Ford Mustang 2023 con reporte de robo .

Una Nissan Titan 2020 procedente de Texas, Estados Unidos, que tenía reporte de robo.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, los detenidos pertenecerían a la célula criminal de La Línea, la cual se desempeñaba como el brazo armado del Cártel de Juárez.

Tanto lo asegurado como los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes.

“Con este golpe al crimen, la SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades federales para desarticular estructuras delictivas, retirar armas de las calles y con ello, garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía”, detalló la Secretaría.

Revelan red de bebés de La Línea en Ciudad Juárez

De manera reciente fue revelada una red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez perteneciente al grupo criminal de La Línea, la cual se dedicaba a engañar mujeres en los últimos meses de embarazo para vender a sus hijos a Estados Unidos.

Estas operaciones fueron reveladas por el periodista Luis Chaparro para su programa Pie de Nota, quien tuvo acceso a información por parte de una agencia de investigación en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, la red de tráfico de bebés presuntamente vendía a los menores a parejas homosexuales estadounidenses por 250 mil pesos en Ciudad Juárez para que ellos se encargaran de su traslado a EEUU.

Las mujeres eran engañadas por Martha Alicia “N”, conocida como “La Diabla”, quien las reclutaba para que supuestamente realizaran actividades como vendedoras de droga, empaquetadoras, lavadoras de dinero o fueran halcones dentro del grupo criminal.

Sin embargo, al arribar a un domicilio en el que eran citadas, eran sometidas y se les practicaban cesáreas clandestinas.