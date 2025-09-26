Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

(Facebook/Policía de Guadalajara)

Agentes de seguridad incautaron varias bolsas con marihuana que estaban en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco. En total los uniformados aseguraron 323 kilogramos de la sustancia psicotrópica.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la apertura de una carpeta de investigación para quien o quienes resulten responsables de delito contra la salud por el hallazgo de las bolsas referidas.

Efectivos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio informaron al fiscal federal sobre un reporte acerca de que en inmediaciones de la colonia Primero de mayo había bolsas con droga al interior de un canal de agua.

Parte de lo hallado por los uniformados (Facebook/Policía de Guadalajara)

Lo anterior derivó en que policías llegaran al sitio y aseguraran 290 envoltorios de plástico que dieron un peso aproximado de 323 kilos de la sustancia. Por estos hechos no fueron reportadas personas detenidas.

Si bien el informe de las autoridades fue compartido el 25 de septiembre, días antes y a través de redes sociales fue reportado el hallazgo de alrededor de 27 bolsas con marihuana, las cuales fueron extraídas por elementos de Bomberos y Protección Civil.

Por su parte, la Policía de Guadalajara compartió un video el 9 de septiembre pasado que registra las acciones realizadas durante la primera semana de septiembre.

“Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguraron 27 bolsas que se encontraban flotando en el canal pluvial ubicado en Luis Covarrubias y Agustín Fernández, de la colonia 5 de Mayo, dando un peso de 323 kilogramos de vegetal verde característico de la marihuana”, es parte de lo informado.

Se trata de más de 300 kilogramos de la sustancia. (FB/Policía de Guadalajara)

Fue el pasado 6 de septiembre, medios locales indicaron que las bolsas fueron halladas en inmediaciones de la colonia Primero de Mayo, lo cual coincide con los registros de la FGR.

Más de una tonelada de marihuana asegurada en Jalisco

Cabe recordar que a inicios de julio pasado la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó el hallazgo de más de 150 paquetes de marihuana y que “en total serían más de 2 millones de dosis”, según escribieron las autoridades.

En dicha ocasión el aseguramiento fue realizado en inmediaciones del Sendero Piedras Bola, ubicado en la comunidad de Santa Cruz de Bárcenas, en el municipio de Ahualulco de Mercado.

“Oficiales de la #Policía Regional en coordinación con la @Defensamx1 detectaron y aseguraron en #AhualulcoDeMercado más de 150 paquetes de vegetal verde con las características de la marihuana”, destacaron en redes sociales las autoridades.