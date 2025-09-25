Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

Los detenidos fueron localizados en inmuebles relacionados con células delictivas. Foto: SSPC

Ocho personas fueron detenidas durante la realización de cateos simultáneos en la Ciudad de México, Morelos y Jalisco, al ser identificados como integrantes de células criminales dedicadas a la extorsión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las capturas se llevaron a cabo como resultado de trabajos de investigación e inteligencia para detener a generadores de violencia, en una acción en la que participaron elementos de seguridad estatal, federal y de las Fuerzas Armadas.

Los agentes cumplimentaron en total seis órdenes de cateo en dichas entidades, en las que lograron la detención de ocho personas y el aseguramiento de armas de fuego, dosis de droga y dinero en efectivo.

CDMX y Morelos: vinculados a “El Manolo”

Droga y objetos asegurados en los cateos de Morelos y Ciudad de México. Foto: SSPC

Tres inmuebles fueron localizados por elementos de la Fiscalía General de la República, SSPC y la Secretaría de Marina (Semar) derivado del seguimiento a investigaciones sobre una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio, por lo que se ejecutaron cateos de manera simultanea en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán de la Ciudad de México y uno más en Cuernavaca, Morelos.

En los domicilios fueron detenidas cinco personas, a quienes les aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 15 mil dosis y 5 kilos de cocaína, más de 1 millón y medio de pesos, 11 equipos telefónicos, dos tabletas y un vehículo.

Infobae México pudo conocer que las personas capturadas en la alcaldía Tlalpan son Isaías Leonel “N” y Naomi Gully “N”; en Coyoacán se detuvo a Irvin Omar “N”, y en Cuernavaca, Morelos, a Cecilio “N”.

Detenidos en los cateos de CDMX y Morelos. Foto: SSPC

De acuerdo con la información obtenida, los domicilios están vinculados a Manuel Ramos Juárez, alias “El Manolo”, identificado como integrante de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio con operaciones en la CDMX, Estado de México y Morelos.

Detenido en Jalisco estaría vinculado al CJNG

La SSPC informó que se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en un inmueble y dos locales comerciales en Guadalajara, Jalisco, como resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete en relación con actividades ilícitas de una célula delictiva dedicada a la extorsión en una plaza comercial.

Por lo anterior, elementos de la FGR, SSPC y Marina efectuaron las órdenes y detuvieron a tres personas relacionadas con este delito. Además, fueron aseguradas sustancias sólidas similares al cristal, así como 23 bolsas con marihuana.

Foto: SSPC

Información obtenida por Infobae México refiere que uno de los detenidos en Jalisco fue Ricardo Daniel “N”, alias “El Nexs”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionado con extorsión a comerciantes.