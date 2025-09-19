Autoridades investigan muerte de doctora en la Clínica 46 del IMSS en Guadalajara

En el interior de la clínica fue encontrada sin vida la doctora de 27 años Crédito: Fb IMSS Jalisco

Autoridades de la Fiscalía General del estado de Jalisco investigan la muerte de una doctora residente de 27 años, dentro de las instalaciones del Hospital General Regional Número 46 de Guadalajara.

De a cuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Jalisco, la médico residente Nicole Stark Carrillo, de 27 años de edad, fue encontrada inconsciente dentro de las instalaciones del hospital en la zona de dormitorios, poco antes de las seis de la mañana, justo al término de su turno.

El equipo médico que la localizó actuó de inmediato para brindarle atención de emergencia, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la paciente falleció.

Tras los hechos, Wilberto Gutiérrez Astorga, director del hospital, detalló en un video publicado en las redes sociales de la clínica el deceso de la mujer.

“Quiero informar que durante la mañana del 16 de septiembre se reportó el estado de inconsciencia de la médica, a quien se le brindó en forma inmediata la atención médica. A pesar de los esfuerzos de nuestro personal de salud, la paciente falleció”, aseguró.

Por otra parte, la Fiscalía General del estado de Jalisco informó que la fallecida era estudiante de la especialidad en anestesiología y residente del hospital, además, mencionaron que las autoridades ministeriales ya abrieron una carpeta de investigación de oficio, pues no se encontraron huellas de violencia en el cuerpo de la doctora y no existe una acusación oficial por parte de los familiares.

No obstante, la dependencia aseguró que la investigación sobre lo ocurrido continuará.

Según declaraciones de los familiares, Nicole Stark Carrillo había iniciado su guardia la mañana del 15 de septiembre y comenzó a presentar síntomas de desorientación y agotamiento durante su turno, incluso relataron que se desmayó mientras atendía a un paciente en quirófano. Motivo por el que tras recuperar el conocimiento, acudió al área de urgencias para ser evaluada.

Luego de regresar a sus labores, sus colegas le recomendaron que descansara debido a su estado de salud, sin embargo hizo caso omiso y fue encontrada sin vida la madrugada siguiente.

Los familiares de la doctora han solicitado que se esclarezcan los hechos y se determinen posibles responsabilidades, insistiendo en que Nicole mostró signos de alerta antes de su fallecimiento.

Por su parte, el departamento de trabajo social del hospital ha estado proporcionando apoyo continuo a los familiares durante todos los procedimientos legales necesarios tras la muerte de la residente.