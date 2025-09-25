Quién es el noveno eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

(IG: @lacasadelosfamososmx)

El domingo 25 de septiembre se llevará a cabo la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México y uno de los seis habitantes nominados deberá abandonar la competencia por decisión del público antes de la gran final.

Los nominados son: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aaron Mercury, Abelito y Aldo de Nigris.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién será el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México?

El proceso de eliminación del reality show depende únicamente de la votación del público, por lo que el nombre del concursante que abandonará la competencia esta semana solo se conocerá hasta que Galilea Montijo, conductora principal, lo anuncie en la gala de eliminación.

Mientras tanto, algunos influencers y programas especializados en espectáculos realizaron encuestas en redes sociales para medir el respaldo del público a los nominados.

Un ejemplo es el programa Vaya Vaya, pues en su perfil de Facebook se abrió una encuesta con la siguiente pregunta: ¿Quién quieres que se quede en La Casa de los Famosos México?.

(Facebook: Vaya Vaya)

Los resultados apuntan a Dalílah Polanco como la favorita del público para permanecer en la competencia con el 26 por ciento de votos a favor.

Le siguen Aldo de Nigris con 22 por ciento, Shiky con 15 por ciento y Aaron Mercury con 13 por ciento; Abelito y Alexis Ayala están empatados con 11 por ciento a su favor, es decir, son los menos favoritos en esta encuesta para abandonar La Casa de los Famosos México.

Mar Contreras ganó el pase directo a la final. (IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Regresó la salvación?

Galilea Montijo dio a conocer que los seis habitantes nominados participarán en una dinámica cuyo objetivo es ganar la salvación semanal, la cual estará disponible únicamente para quien resulte ganador.

Además, la conductora informó que este jueves 25 de septiembre se podrá en juego una nueva moneda del destino, por un premio de 50 mil pesos mexicanos.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección en el horario indicado, de lo contrario, solo puedes otorgar un voto al día.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.