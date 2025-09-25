México

PRI no asistirá a las audiencias públicas sobre la Ley de Amparo: PAN afirma que “dará la batalla”

Ricardo Anaya acuso que el conversatorio podría acabar en “simulatorio”, mientras que Alito Moreno aseguró que quienes vayan es porque “le tiene miedo al narcogobierno de Morena”

Por Jaqueline Viedma

Opinión del PRI y PAN
Opinión del PRI y PAN se divide por asistencia a audiencias públicas para discutir sobre la Ley de Amparo. (Foto: @alitomorenoc/Cuarto Oscuro)

Luego de que la tarde de este 24 de septiembre de 2025, el Senado de la República aprobara que el próximo lunes 29 y el martes 30 de septiembre se realizarán audiencias públicas para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el PRI y el PAN dieron a conocer su posicionamiento sobre esta decisión.

Cabe destacar que lo aprobado por el Pleno indica la forma en la que se desarrollarán las actividades en estos días, por lo que se precisó que las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos serán responsables de realizar los encuentros, programados en el recinto a las 09:00 horas.

Cada audiencia pública se enfocará en temas específicos. El lunes 29 de septiembre se abordarán “Interés Legítimo y Suspensión”, así como “Plazos y Consecuencias por su Incumplimiento y Juicio de Amparo Digital”.

El martes 30 de septiembre se discutirán “Ampliación de la Demanda, y Cumplimiento y Ejecución de Sentencias”, así como la “Armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

Esto dijo Alito Moreno sobre las audiencias públicas respecto a la Ley de Amparo

Luego de que se diera a conocer que sí habrá audiencias públicas sobre la Ley de Amparo, el senador Alejandro Moreno Cárdenas fue cuestionado sobre la asistencia de la bancada del tricolor a estas actividades, de manera renuente contestó:

“¿Quién se va a atrever a ir a validar eso? Porque el que vaya ahí va por dos cosas, porque le tiene pavor y miedo a este narcogobierno de Morena instaurado por López Obrador y va a ir a validar”.

PRI exhibe a políticos de Morena en el Senado de la República, acusan narcoestado. Crédito: @SenadoPRI

El dirigente del tricolor calificó como “queda bien” a quienes asistan a las audiencias públicas, destacó que el PRI “señala al narcogobierno”, por lo que negó que la bancada vaya a asistir, “esta Ley de Amparo no tiene justificación alguna, por eso nosotros no vamos a participar”.

Ricardo Anaya confirma asistencia a conversatorio, el cual podría terminar en “simulatorio”

En entrevista para medios de comunicación, el senador Ricardo Anaya aseguró que desde la perspectiva de la bancada del PAN, las actividades planeadas podrían terminar en simulación debido a la postura de Morena.

“Aún cuando abren los temas a discusión, al final imponen su mayoría espuria y a la mala aprueban lo que se les pega la gana”, adelantó que darán la batalla y señalarán en qué artículos prevén las violaciones más graves.

