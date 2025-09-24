Sheinbaum: “Hay evidencia científica sobre el calentamiento global”

Sheinbaum explicó algunos de los factores que han ocasionado el calentamiento global. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno reconoce y atiende el calentamiento global, explicando cuáles son las causas que han generado el cambio climático en general a nivel mundial.

Esto, luego de que la mandataria fue cuestionada durante su conferencia mañanera sobre que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el cambio climático durante su comparecencia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

-Ayer, en su comparecencia ante la ONU, entre muchas otras cosas, el presidente Donald Trump dijo que el cambio climático es una estafa ¿Qué opinión le merece esto?

“No lo creemos nosotros así, hay evidencia científica del aumento en la temperatura del planeta. Desde que se mide la temperatura hay evidencia de un aumento de más de 1.5 grados centígrados, que es una temperatura global”, dijo en Palacio Nacional.

