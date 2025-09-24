México

Estudiantes de diferentes estados se manifiestan en CDMX, tras despojo de albergues, buscan diálogo con Sheinbaum

La movilización reunió a jóvenes de diversos estados, entre ellos Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Estudiantes de diferentes estados se
Estudiantes de diferentes estados se manifiestan en CDMX, tras despojo de albergues, buscan diálogo con Sheinbaum. Foto: FB/FNERRR

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), provenientes de Oaxaca y otros estados, fueron encapsulados por elementos policiacos en la Ciudad de México después de anunciar que buscaban manifestarse por el despojo de albergues estudiantiles en Miahuatlán y los Valles Centrales. La protesta tenía como objetivo denunciar acciones del gobierno estatal que los estudiantes consideran una violación a su derecho de alojamiento seguro.

La movilización reunió a jóvenes de diversos estados, entre ellos Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, quienes se congregaron en el Zócalo capitalino con la intención de exponer directamente su situación a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los manifestantes no lograron entregar su pliego petitorio ni ser recibidos por alguna autoridad federal.

Los contingentes buscaban visibilizar mediante una jornada político-cultural las agresiones y desalojos sufridos en dos casas del estudiante en Oaxaca. Los representantes estudiantiles señalaron que el gobernador Salomón Jara Cruz aplica la política de ignorar sus demandas. Los estudiantes puntualizaron que los albergues eran un derecho que defenderían.

La movilización llegó hasta las inmediaciones de Palacio Nacional, donde la presencia de granaderos y la instalación de rejas metálicas limitaron el avance de los manifestantes. Se pidió el alto a las agresiones contra los estudiantes oaxaqueños, respeto a las casas de estudiantes.

La jornada se extendió durante más de cuatro horas, lapso en el que los jóvenes realizaron diversas actividades pacíficas. Ante la falta de diálogo con autoridades federales, los representantes de la FNERRR comunicaron que preparan nuevas acciones en Oaxaca y anunciaron que volverán en un mes a la capital en busca de respuesta. Los manifestantes criticaron que el gobierno que se hace llamar “del pueblo” sean los primeros en reprimir esto debido a la presencia de las fuerzas policiales.

Estudiantes de diferentes estados se manifiestan en CDMX, tras despojo de albergues, buscan diálogo con Sheinbaum Crédito: x.com/@VeroLozaRese

Los estudiantes insisten en que el principal motivo de su protesta es el desalojo de espacios que consideran fundamentales para su formación y subsistencia, así como la exigencia de freno a lo que describen como represión dirigida a la organización. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial ante el reclamo de los manifestantes.

De acuerdo con la organización estudiantil, más de dos mil estudiantes se manifestaron para denunciar las atrocidades cometidas contra sus compañeros de Oaxaca, a quienes les retiraron los albergues estudiantiles. Pese a las complicaciones, la protesta concluyó en un ambiente de resistencia y unidad.

