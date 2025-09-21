México

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Los hechos ocurrieron en avenidas importantes del estado

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
(X/@Claudiashein)
(X/@Claudiashein)

Un vehículo quemado, ponchallantas en diferentes puntos y una narcomanta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, son los hechos que transcurrieron durante la visita de la mandataria a la entidad.

En la avenida Cesar Sandino una camioneta fue incendiada por sujetos desconocidos, quienes además colocaron una narcomanta dirigida a la presidenta de la República, en el que denunciaban nexos del gobierno y mandos policiacos con grupos criminales de la entidad.

Tras los hechos la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mientras que personal de protección civil apagaba el incendio.

Por otra parte, la presencia de ponchallantas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio fue denunciada posteriormente por automovilistas, quienes reportaron daños en varios vehículos a causa de estos artefactos.

El despliegue de seguridad se concentró en una zona alejada de las naves del Parque Tabasco, donde se desarrollaba el acto oficial encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según los reportes, el incidente no interfirió en el desplazamiento de la presidenta ni de sus invitados.

¿Qué anunció Sheinbaum en su visita?

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo anunció la creación de una nueva universidad y la construcción de una Chocolatera, iniciativas que formaron parte central de su informe ante las autoridades estatales y representantes de la ciudadanía.

En el tema de la chocolatera, la presidenta destacó que es para un mayor beneficio de los pequeños productores.

“Y el objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien; porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar bienestar, que es la gran palabra de la Cuarta Transformación", declaró Sheinbaum.

Además, anuncio la construcción de 60 mil viviendas para personas de escasos recursos. Según la información proporcionada por la mandataria, cerca de 71 mil personas serán beneficiadas.

En cuestión de infraestructura, la mandataria anunció avances en la construcción del Tren Interoceánico, la modernización del puerto Dos Bocas, la construcción de carreteras, preparatorias y hospitales, así como la edificación de la Universidad Rosario Castellanos.

Por otra parte, aseguró que la refinería Olmeca ya opera al 100% de su capacidad.

Finalmente, el gobernador del estado, Javier May, agradeció la presencia de la presidenta y mencionó segur con el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sabemos que su gobierno representa la continuidad del camino abierto por nuestro paisano, el querido siempre, Presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumNarcomantaNarco en Méxicomexico-noticiasTabasco

Más Noticias

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Duelo clave en torreón define avance en tabla general ambos equipos urgidos de puntos buscan romper racha negativa

¿Cuándo, dónde y a qué

En 2026 se tiene prevista la apertura de la Chocolatera del Bienestar en Tabasco

El Chocolate del Bienestar formará parte de la línea de productos de Alimentación para el Bienestar, que incluye “Leche del Bienestar”, “Miel del Bienestar” y “Café del Bienestar”

En 2026 se tiene prevista

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mérida este domingo 21 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárase antes de salir: Este

Clima hoy en México: temperaturas para Mazatlán este 21 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas

Clima en Bahía de Banderas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 21 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Bahía de Banderas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cuerpo desmembrado de una

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Capturan en la frontera a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

Detienen a “El Chuky” y al “Gordo” tras cateo en CDMX: los vinculan a robos a casa habitación en dos alcaldías

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Poncho de Nigris le advirtió a Doña Alegría del posible reclamo de Mariana Botas: “No hay nada de pelea”

Premios Ariel 2025: ganadores de la edición 67 en Puerto Vallarta

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol