Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Un vehículo quemado, ponchallantas en diferentes puntos y una narcomanta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, son los hechos que transcurrieron durante la visita de la mandataria a la entidad.

En la avenida Cesar Sandino una camioneta fue incendiada por sujetos desconocidos, quienes además colocaron una narcomanta dirigida a la presidenta de la República, en el que denunciaban nexos del gobierno y mandos policiacos con grupos criminales de la entidad.

Tras los hechos la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mientras que personal de protección civil apagaba el incendio.

Por otra parte, la presencia de ponchallantas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio fue denunciada posteriormente por automovilistas, quienes reportaron daños en varios vehículos a causa de estos artefactos.

El despliegue de seguridad se concentró en una zona alejada de las naves del Parque Tabasco, donde se desarrollaba el acto oficial encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según los reportes, el incidente no interfirió en el desplazamiento de la presidenta ni de sus invitados.

¿Qué anunció Sheinbaum en su visita?

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo anunció la creación de una nueva universidad y la construcción de una Chocolatera, iniciativas que formaron parte central de su informe ante las autoridades estatales y representantes de la ciudadanía.

En el tema de la chocolatera, la presidenta destacó que es para un mayor beneficio de los pequeños productores.

“Y el objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien; porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar bienestar, que es la gran palabra de la Cuarta Transformación", declaró Sheinbaum.

Además, anuncio la construcción de 60 mil viviendas para personas de escasos recursos. Según la información proporcionada por la mandataria, cerca de 71 mil personas serán beneficiadas.

En cuestión de infraestructura, la mandataria anunció avances en la construcción del Tren Interoceánico, la modernización del puerto Dos Bocas, la construcción de carreteras, preparatorias y hospitales, así como la edificación de la Universidad Rosario Castellanos.

Por otra parte, aseguró que la refinería Olmeca ya opera al 100% de su capacidad.

Finalmente, el gobernador del estado, Javier May, agradeció la presencia de la presidenta y mencionó segur con el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sabemos que su gobierno representa la continuidad del camino abierto por nuestro paisano, el querido siempre, Presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró.