México

Gobierno de la Ciudad de México refuerza compromiso contra explotación sexual

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, la capital promueve políticas para proteger los derechos humanos; enfatiza la prevención, atención a víctimas y fortalecimiento de la seguridad y la equidad en la ciudad

Por Andrés García S.

Guardar
Concentración feminista durante una marcha
Concentración feminista durante una marcha por la abolición de la pornografía, los roles de género y la explotación sexual y reproductiva, en Toluca, en noviembre de 2021. (Crédito: Cuartoscuro)

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, este 23 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia en la capital.

A través de sus redes sociales, la administración capitalina destacó la importancia de prevenir la trata y cualquier forma de explotación sexual, así como de promover un entorno seguro y justo para todos los habitantes.

El comunicado señaló que estas medidas forman parte de un esfuerzo permanente para consolidar una ciudad equitativa, donde la seguridad, la justicia y la igualdad de oportunidades sean prioritarias. Además, subrayó la relevancia de involucrar a la ciudadanía y a la sociedad civil en la construcción de entornos libres de violencia.

La autoridad local informó que desarrolla políticas públicas integrales que combinan prevención, atención y sanción a los delitos relacionados con la explotación sexual y la trata de personas, garantizando a las víctimas acceso a justicia, acompañamiento especializado y recursos de apoyo. El comunicado enfatizó que la colaboración entre autoridades y sociedad es esencial para avanzar hacia una ciudad más segura y equitativa.

Trata de personas y explotación sexual

La trata de personas continúa siendo un delito global que afecta a millones de personas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito consiste en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas o el uso de la fuerza, con fines de explotación, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.

A nivel mundial, la ONU estima que cerca de 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso, cifra que incluye a quienes son explotados laboral y sexualmente. En México, los grupos más vulnerables a la trata identificados por el SESNSP son mujeres y niñas, niños, personas indígenas, personas con discapacidades físicas o mentales, inmigrantes y personas LGBTI.

(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Los datos globales señalan que las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas detectadas, mientras que mujeres y niñas en conjunto constituyen cerca del 71% de los casos. Entre las niñas, casi tres de cada cuatro víctimas infantiles son víctimas de trata, y aproximadamente tres de cada cuatro mujeres y niñas afectadas lo son con fines de explotación sexual.

Especialistas en el tema advierten que para enfrentar la trata de personas no basta con reforzar la denuncia por parte de las víctimas. También es necesario generar conciencia social, identificando y reportando conductas sospechosas en el entorno cercano. La colaboración entre autoridades y sociedad civil es clave para prevenir nuevos casos y proteger a los grupos más vulnerables.

La trata combina violencia, coerción y manipulación, y tiene un impacto profundo en la vida de quienes la sufren, afectando su salud física, mental y emocional, así como su integración social y laboral. La detección temprana y la intervención efectiva son esenciales para reducir la incidencia del delito y ofrecer atención integral a las víctimas.

Temas Relacionados

Día Internacional contra la Explotación SexualExplotación sexualCiudad de MéxicoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

El Potro, el influencer que rellena baches en Nuevo León, recibe invitación a la CDMX: “Te necesitamos, es urgente”

Videos virales muestran cómo Manuel Cantú repara calles y deja su sello de herradura tras la acción

El Potro, el influencer que

Día Mundial del Perro Adoptado: aquí te decimos dónde encontrar a tu próximo compañero de vida

Estos albergues y asociaciones de la CDMX y EDOMEX ofrecen adopciones de perros rescatados

Día Mundial del Perro Adoptado:

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Fuerzas de seguridad estatales y federales se mantuvieron afuera de una residencia presuntamente intervenida

Hombre se atrinchera en Culiacán,

Philips demanda pago millonario al gobierno de México por respiradores fallidos: más de mil millones de pesos

La disputa surge por incumplimientos contractuales y riesgos asociados por equipos adquiridos durante la pandemia de COVID 19

Philips demanda pago millonario al

Superman llega a HBO Max México y lidera el top 10 de las películas más vistas

La plataforma reafirma su liderazgo en el streaming con una selección de películas que se han convertido en las favoritas del público mexicano

Superman llega a HBO Max
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre se atrinchera en Culiacán,

Hombre se atrinchera en Culiacán, transmite en vivo operativo de seguridad por TikTok y se vuelve viral | VIDEO

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable por delitos de crimen organizado y tráfico sexual en EEUU

Gobierno de Veracruz pide a edil de Colipa explicar su presencia en rancho del sobrino de Caro Quintero

Detienen a “Koki”, segundo al mando del “Comandante Cromo”, célula vinculada al Cártel de Sinaloa en Oaxaca

Tras ataques armados, Rocha Moya buscará rehabilitar la economía y vida nocturna en Navolato

ENTRETENIMIENTO

Superman llega a HBO Max

Superman llega a HBO Max México y lidera el top 10 de las películas más vistas

Novia de B-King, cantante asesinado en México, comparte videos de sus últimos momentos juntos: “No puedo con este dolor”

Así reaccionó Kenia Os al radical cambio de look de Peso Pluma mientras fans del cantante están inconformes

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

¡Miles correrán por los niños! La Carrera Juguetón 2025 en Paseo de la Reforma promete récord de sonrisas y emociones

DEPORTES

WWE Worlds Collide bate récord

WWE Worlds Collide bate récord de audiencia en vivo y marca un hito en la lucha libre mexicana

Exfutbolista campeón del Mundo con España ve a México como uno de los favoritos en el Mundial 2026

Especialistas advierten: México debe blindar la transparencia rumbo al Mundial 2026

Revista de Lucha Libre reconoce a Místico como uno de los mejores luchadores del mundo en 2025

Penta Zero Miedo brilla en RAW y lanza reto a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental