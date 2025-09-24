Este es el origen de La Venganza de Moctezuma, la ‘maldición’ que truncó el primer show de Ghost en CDMX

El concierto previsto para el 23 de septiembre fue cancelado debido a que Tobias Forge sufrió una intoxicación alimentaria. (Infobae México / Jovani Pérez)

El esperado concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes, programado para el 23 de septiembre, terminó convertido en una noche de frustración para miles de fans. La agrupación sueca canceló su primera presentación en la Ciudad de México minutos antes de salir al escenario debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, vocalista y líder del proyecto.

“Informamos a los fans de Ghost que el concierto programado para hoy en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, lo que imposibilita la presentación de la banda”, informó el grupo en un comunicado difundido en redes sociales.

El anuncio tomó por sorpresa a los asistentes que ya se encontraban en el recinto, quienes no contaban con sus teléfonos celulares porque debieron guardarlos en bolsas especiales para evitar grabaciones del show. La noticia fue transmitida a través de las pantallas del lugar y generó desconcierto, memes y bromas en redes sociales que rápidamente aludieron a la popular frase: “La Venganza de Moctezuma”.

¿Qué es la Venganza de Moctezuma?

La expresión se utiliza en México para referirse a la diarrea del viajero, una afección gastrointestinal común entre turistas. Sus síntomas incluyen evacuaciones frecuentes, calambres abdominales, náuseas y malestar general, provocados por bacterias como Escherichia coli enterotoxigénica o Staphylococcus, presentes en alimentos o agua contaminada.

Los expertos señalan que esta condición no siempre está relacionada con una mala higiene, sino con la falta de adaptación del organismo de los viajeros a los microorganismos locales, el cambio de dieta, el clima e incluso la altitud. De hecho, se estima que entre el 20 % y 50 % de los turistas internacionales la padecen cada año.

La prevención incluye beber agua embotellada, consumir alimentos bien cocidos y mantener una adecuada hidratación. En casos leves, la rehidratación oral suele ser suficiente, aunque en cuadros más severos puede ser necesario tratamiento médico.

El mito detrás de la frase

Más allá de la explicación médica, la “Venganza de Moctezuma” tiene un origen legendario que se remonta a la Conquista de México. Se cuenta que Moctezuma II, el tlatoani mexica, murió en circunstancias confusas durante el asedio de Tenochtitlan, lo que desató la ira del pueblo contra los conquistadores españoles.

De acuerdo con algunos relatos, el emperador habría jurado castigar de forma eterna a quienes llegaran de tierras lejanas. Con el paso del tiempo, el malestar estomacal que sufrían los visitantes europeos comenzó a asociarse con una especie de maldición del antiguo monarca, y así nació el término que hoy se usa de manera humorística.

Ghost y la “maldición”

Aunque la intoxicación de Tobias Forge fue un incidente médico, muchos fans no tardaron en relacionarlo con la famosa leyenda. En redes sociales circularon memes donde el propio Moctezuma “aparecía” vengándose de la banda por no estar preparada para la gastronomía mexicana.

Los conciertos de Ghost programados para el 24 y 25 de septiembre siguen en pie, por lo que los seguidores de la banda aún tendrán oportunidad de disfrutar del Skeletour World Tour 2025 en la capital mexicana.

