México

Estatua de Rubén Rocha Moya en Badiraguato resurge tras acusación de extradición de Estados Unidos

En la “Cuna del Narco” sí existe una estatua de Rocha Moya y hoy se solicita formalmente su detención por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

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El monumento de bronce dedicado al exgobernador con licencia de Sinaloa fue financiado con recursos municipales, mientras avanza un proceso legal internacional que involucra presuntos delitos relacionados con narcotráfico. (Infobae-Itzallana)
El monumento de bronce dedicado al exgobernador con licencia de Sinaloa fue financiado con recursos municipales, mientras avanza un proceso legal internacional que involucra presuntos delitos relacionados con narcotráfico. (Infobae-Itzallana)

De acuerdo con información del Sol de Sinaloa, en la entrada del Palacio Municipal de Badiraguato permanece una escultura de bronce de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, instalada con 371 mil 200 pesos de recursos públicos. La pieza mide 2.15 metros de altura y 0.70 metros de ancho, y fue aprobada en sesión de Cabildo bajo el argumento de fomentar la cultura local.

Lo que en su momento se presentó como un homenaje institucional hoy adquiere otra dimensión: el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó el pasado 29 de abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya en Nueva York, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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El homenaje que aprobó el Cabildo

El Ayuntamiento de Badiraguato encargó la pieza con recursos etiquetados a la Dirección de Cultura. El presidente municipal, José Paz López, justificó la inversión señalando que Rocha Moya y el exgobernador interino Elíseo Quintero —de 1919— son los únicos dos mandatarios oriundos de ese municipio en haber gobernado Sinaloa.

“Más allá de hacer un homenaje a los diferentes personajes políticos, se trata de fomentar la cultura”, declaró López al momento de la inauguración.

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La escultura, fundida en bronce y que representa al entonces gobernador con traje, corbata, lentes y sonrisa, fue descrita como una herramienta de motivación para las nuevas generaciones del municipio.

El giro que cambió el contexto

El 1 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, lo que implicó la pérdida de su fuero constitucional. Ese mismo día respondió públicamente: “Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra.”

La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, aunque el gobierno mexicano precisó que la petición de Washington no constituye una extradición formal. A juicio de las autoridades nacionales, la solicitud carece de elementos suficientes para justificar su urgencia.

El caso es inédito en México: es la primera ocasión en que se acusa a un gobernador en funciones con la posibilidad de ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales.

@jorgegogdl
@jorgegogdl

El proceso, activo pero sin resolución

Para que una extradición proceda, se requeriría primero una detención en territorio mexicano sustentada en pruebas que vinculen a Rocha Moya con algún delito. Ese paso no se ha concretado.

Mientras tanto, dos realidades coexisten en Badiraguato:

  • Una escultura de bronce pagada con erario que sigue en la entrada del palacio municipal
  • Un proceso legal internacional que permanece abierto y sin resolución definitiva

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