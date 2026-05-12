Padre de familia ingresa con presunta arma a universidad en Morelia y amenaza a estudiantes

Un padre armado confronta a un grupo de estudiantes de la UNLA por acusaciones de bullying contra su hijo, en un incidente que generó preocupación en la comunidad universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició este martes una carpeta de investigación con relación a los hechos presuntamente ocurridos en la Universidad Latina de América (UNLA) de Morelia, donde un hombre habría ingresado a un salón de clases para amenazar a los estudiantes.

La acción de la Fiscalía se originó tras la circulación de un video en Facebook, en el que aparece un supuesto padre de familia entrando al salón y manifestando su inconformidad por una presunta situación de acoso dirigida a su hijo.

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Según datos preliminares, el incidente ocurrió durante la primera clase matutina de bachillerato, alrededor de las 7:30 horas. Acto seguido, las autoridades del Bachillerato UNLA intervienen de inmediato y lograron controlar la situación sin que se reporten daños a la integridad de estudiantes, personal docente ni administrativo.

Por medio de un comunicado, la universidad aclaró que, en todo momento, se salvaguardó la seguridad de quienes se encontraban en el aula. Bajo este protocolo, la atención oportuna por parte del personal permitió que el incidente no escalara.

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El incidente, ocurrido durante la primera clase del bachillerato matutino, fue atendido y controlado por las autoridades escolares sin que se reportaran daños

Asimismo, rechazó de manera categórica cualquier forma de violencia, intimidación o conducta que pueda alterar la convivencia pacífica en sus espacios educativos. Con ello, ratificó su compromiso con la prevención de todo tipo de violencia y el cuidado del equilibrio emocional de su comunidad tanto dentro y fuera de sus instalaciones.

“El entorno educativo debe mantenerse libre de cualquier manifestación de agresión, según recalca la universidad. Esta postura busca garantizar un ambiente de excelencia y seguridad para todos los miembros de la comunidad”, se lee en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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Finalmente, la UNLA informó que la Fiscalía General del Estado dará seguimiento puntual al caso y realizará las diligencias correspondientes en el campus, a fin de que las autoridades esclarezcan los hechos y den certeza de seguridad a estudiantes y familias.

“La institución agradece la confianza depositada por su comunidad universitaria durante esta situación. Además, reitera que actuará con responsabilidad, prudencia y absoluto compromiso con la seguridad y bienestar de sus estudiantes”, se lee en el boletín de prensa.

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El incidente, ocurrido durante la primera clase del bachillerato matutino, fue atendido y controlado por las autoridades escolares sin que se reportaran daños

El contacto directo entre la universidad y la Fiscalía permite que las investigaciones avancen de manera transparente. Ambas partes coinciden en la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y efectivos.

La universidad concluyó su postura oficial reafirmando su filosofía educativa y de bienestar. El comunicado finaliza con el lema institucional: “Al Bienestar por la Cultura”.

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