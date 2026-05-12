Jorge Máynez reaviva la discusión sobre educación en México y critica carencias del sistema escolar

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Máynez Álvarez, reavivó la discusión sobre la educación en México tras cuestionar el “falso debate” generado en torno al calendario escolar 2025-2026 y sostener que “la escuela no es una guardería”.
La polémica surgió luego de la propuesta de adelantar las vacaciones escolares debido al Mundial de 2026 y al aumento de temperaturas en distintas entidades del país, una idea atribuida al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.
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A través de su cuenta oficial en X, Máynez publicó una serie de mensajes en los que buscó separar la discusión entre madres y padres de familia del reclamo de maestras y maestros, al señalar que ni las familias ni el personal docente deben cargar con la ausencia de un sistema de cuidados en México.
El dirigente emecista vinculó esa problemática con la desaparición del programa de estancias infantiles durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según reportes periodísticos, en 2019 el gobierno federal justificó el cierre del programa bajo argumentos de corrupción.
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Posteriormente, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció una reestructuración del modelo mediante la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil.
Máynez también lanzó críticas contra Mario Delgado, a quien acusó de omitir ese antecedente cuando habla de “neoliberalismo y empresas”. Además, aseguró que Morena ha votado en contra de reducir la jornada laboral, ampliando así la discusión hacia temas relacionados con cuidados y derechos laborales.
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Máynez acusa sobrecarga laboral y falta de infraestructura escolar
En su publicación, el líder de Movimiento Ciudadano afirmó que el magisterio enfrenta una carga de trabajo excesiva y consideró que las y los docentes necesitan descanso.
También señaló que muchas escuelas enfrentan falta de personal, exceso de tareas administrativas y deficiencias en infraestructura, especialmente ante las condiciones climáticas extremas que afectan a distintas regiones del país.
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“Las escuelas deben ser aptas para los diferentes climas”, planteó.
Pide una reforma educativa y dejar de culpar a maestros
En la parte final de su mensaje, Máynez sostuvo que México necesita una reforma educativa que retome directrices del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y deje de responsabilizar al magisterio por el rezago educativo.
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Sus declaraciones ocurrieron después de la controversia generada por la propuesta de modificar el calendario escolar, la cual recibió críticas de padres de familia y organismos independientes por el impacto que tendría en la organización cotidiana de millones de hogares mexicanos.
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