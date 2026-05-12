México

Jorge Máynez reaviva la discusión sobre educación en México y critica carencias del sistema escolar

El líder de Movimiento Ciudadano cuestionó el debate sobre adelantar las vacaciones que generó la propuesta de la SEP

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Ilustración en acuarela de un hombre con barba en un podio con un micrófono, frente a un gran calendario de la SEP y un logo de Movimiento Ciudadano.
Un funcionario presenta el Calendario Escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública de México, explicando los periodos clave del ciclo académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Máynez Álvarez, reavivó la discusión sobre la educación en México tras cuestionar el “falso debate” generado en torno al calendario escolar 2025-2026 y sostener que “la escuela no es una guardería”.

La polémica surgió luego de la propuesta de adelantar las vacaciones escolares debido al Mundial de 2026 y al aumento de temperaturas en distintas entidades del país, una idea atribuida al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

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A través de su cuenta oficial en X, Máynez publicó una serie de mensajes en los que buscó separar la discusión entre madres y padres de familia del reclamo de maestras y maestros, al señalar que ni las familias ni el personal docente deben cargar con la ausencia de un sistema de cuidados en México.

Ilustración de un calendario con el 5 de junio tachado y el 15 de julio para vacaciones, con logo SEP, balón Mundial 2026 y siluetas de estudiantes.
Una ilustración conceptual muestra el fin de clases el 5 de junio y el inicio de vacaciones el 15 de julio en un calendario escolar con el logo de la SEP y el balón Trionda del Mundial 2026, rodeado de siluetas estudiantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dirigente emecista vinculó esa problemática con la desaparición del programa de estancias infantiles durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según reportes periodísticos, en 2019 el gobierno federal justificó el cierre del programa bajo argumentos de corrupción.

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Posteriormente, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció una reestructuración del modelo mediante la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil.

Máynez también lanzó críticas contra Mario Delgado, a quien acusó de omitir ese antecedente cuando habla de “neoliberalismo y empresas”. Además, aseguró que Morena ha votado en contra de reducir la jornada laboral, ampliando así la discusión hacia temas relacionados con cuidados y derechos laborales.

Máynez acusa sobrecarga laboral y falta de infraestructura escolar

En su publicación, el líder de Movimiento Ciudadano afirmó que el magisterio enfrenta una carga de trabajo excesiva y consideró que las y los docentes necesitan descanso.

Un profesor señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP en la pizarra. Una docena de estudiantes de primaria están sentados en sus pupitres.
Un profesor de primaria señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP, mientras los estudiantes atienden en un aula recreada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que muchas escuelas enfrentan falta de personal, exceso de tareas administrativas y deficiencias en infraestructura, especialmente ante las condiciones climáticas extremas que afectan a distintas regiones del país.

“Las escuelas deben ser aptas para los diferentes climas”, planteó.

Pide una reforma educativa y dejar de culpar a maestros

En la parte final de su mensaje, Máynez sostuvo que México necesita una reforma educativa que retome directrices del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y deje de responsabilizar al magisterio por el rezago educativo.

Jorge Álvarez Máynez
El representante de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum ante lo ocurrido en Jalisco. (CUARTOSCURO)

Sus declaraciones ocurrieron después de la controversia generada por la propuesta de modificar el calendario escolar, la cual recibió críticas de padres de familia y organismos independientes por el impacto que tendría en la organización cotidiana de millones de hogares mexicanos.

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