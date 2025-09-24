México

Así reaccionaron fans de Ghost en el Palacio de los Deportes a la cancelación del concierto

La banda dio a conocer la decisión de cancelar el show por la intoxicación alimenticia que sufrió Tobias Forge

Por Cinthia Salvador

Guardar
La banda dio a conocer
La banda dio a conocer la decisión de cancelar el show por la intoxicación alimenticia que sufrió Tobias Forge. (Facebook Ghost)

Diversos videos captados por asistentes mostraron el momento exacto en que el concierto de Ghost fue cancelado en el Palacio de los Deportes la noche del martes 23 de septiembre. El público, que ya se encontraba dentro del recinto, recibió la noticia mediante un mensaje proyectado en las pantallas laterales del escenario, acompañado por la voz de una mujer que informó: “El concierto programado para hoy en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge”. El anuncio tomó por sorpresa a quienes aguardaban el inicio del evento tras horas de espera.

Las reacciones del público reunido en el recinto fueron inmediatas. En los grabaciones difundidas en redes sociales, decenas de asistentes expresaron su incredulidad. Algunos cuestionaron la veracidad de la información, mientras varios espejaban la posibilidad de que se tratara de algún tipo de broma, esperando que la suspensión se revirtiera en cualquier momento.

Conforme las luces del recinto se mantenían encendidas y el personal comenzó a orientar la salida ordenada, la esperanza de ver a Ghost sobre el escenario fue desapareciendo. La situación generó una rápida viralización de imágenes y testimonios en redes sociales. Fanáticos compartieron sus frustraciones y decepción.

La fecha cancelada fue una
La fecha cancelada fue una extra que se agregó a la gira, debido a que las otras dos se agotaron rápidamente. (Ghost)

Una parte de la comunidad digital optó por expresar sus sentimientos a través de memes, cuya circulación aumentó en plataformas como X y TikTok. De este modo, la creatividad de los seguidores encontró una vía para canalizar el desencanto colectivo, intercambiando mensajes alusivos tanto al líder de la banda, Tobias Forge, como a la inesperada razón de la cancelación.

La frustración alcanzó sobre todo a quienes viajaron desde otros estados de la República Mexicana e incluso países vecinos exclusivamente para el show. El impacto económico y anímico fue tema de conversación tanto fuera del recinto como en internet.

Así fue el anuncio para los fans de Ghost sobre la cancelación del show, mientras ya estaban en el Palacio de los Deportes. (X/@Theslayer360)

La banda y los organizadores, igualmente informaron el proceso que se llevará a cabo para el reembolso de los boletos correspondientes a esa fecha. Cabe señalar que el concierto cancelado se trataba de una fecha que se añadió para sus conciertos en el Palacio de los Deportes, ya que los shows del 24 y 25 de septiembre, se agotaron rápidamente y hasta el momento si se van a realizar.

Cómo solicitar el reembolso del concierto cancelado de Ghost

  • Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.
  • En caso de que tu compra haya sido en puntos de venta Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste la compra.

Temas Relacionados

GhostPalacio de los DeportesCDMXTobias Forgemexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 24 de septiembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Zombie Walk 2025: ¿Cuándo será la marcha de los muertos vivientes en CDMX?

Este año la concentración de zombies en la capital cumple su 18 aniversario

Zombie Walk 2025: ¿Cuándo será

Caso Paloma Nicole: Asociación de Cirugía Plástica suspende a padrastro tras muerte de la menor

El padrastro de la joven, quien la habría operado, aún cuenta con su certificación

Caso Paloma Nicole: Asociación de

Temblor hoy 24 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 24 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cronología de la desaparición y

Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

ENTRETENIMIENTO

Cómo pedir el reembolso del

Cómo pedir el reembolso del concierto cancelado de Ghost en el Palacio de los Deportes

Angélica Vale habla sobre Ángela Aguilar y las entrevistas que le hizo en el pasado: “No me sentaría con ella el día de hoy”

Cuándo es la última gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025

Los mejores memes que dejó la visita de los hijos de Mar Contreras en La Casa de Los Famosos México

Guana es expuesto en Noche de Cine tras su eliminación: así reaccionaron los habitantes

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”