Así reaccionaron fans de Ghost en el Palacio de los Deportes a la cancelación del concierto

La banda dio a conocer la decisión de cancelar el show por la intoxicación alimenticia que sufrió Tobias Forge. (Facebook Ghost)

Diversos videos captados por asistentes mostraron el momento exacto en que el concierto de Ghost fue cancelado en el Palacio de los Deportes la noche del martes 23 de septiembre. El público, que ya se encontraba dentro del recinto, recibió la noticia mediante un mensaje proyectado en las pantallas laterales del escenario, acompañado por la voz de una mujer que informó: “El concierto programado para hoy en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge”. El anuncio tomó por sorpresa a quienes aguardaban el inicio del evento tras horas de espera.

Las reacciones del público reunido en el recinto fueron inmediatas. En los grabaciones difundidas en redes sociales, decenas de asistentes expresaron su incredulidad. Algunos cuestionaron la veracidad de la información, mientras varios espejaban la posibilidad de que se tratara de algún tipo de broma, esperando que la suspensión se revirtiera en cualquier momento.

Conforme las luces del recinto se mantenían encendidas y el personal comenzó a orientar la salida ordenada, la esperanza de ver a Ghost sobre el escenario fue desapareciendo. La situación generó una rápida viralización de imágenes y testimonios en redes sociales. Fanáticos compartieron sus frustraciones y decepción.

La fecha cancelada fue una extra que se agregó a la gira, debido a que las otras dos se agotaron rápidamente. (Ghost)

Una parte de la comunidad digital optó por expresar sus sentimientos a través de memes, cuya circulación aumentó en plataformas como X y TikTok. De este modo, la creatividad de los seguidores encontró una vía para canalizar el desencanto colectivo, intercambiando mensajes alusivos tanto al líder de la banda, Tobias Forge, como a la inesperada razón de la cancelación.

La frustración alcanzó sobre todo a quienes viajaron desde otros estados de la República Mexicana e incluso países vecinos exclusivamente para el show. El impacto económico y anímico fue tema de conversación tanto fuera del recinto como en internet.

Así fue el anuncio para los fans de Ghost sobre la cancelación del show, mientras ya estaban en el Palacio de los Deportes. (X/@Theslayer360)

La banda y los organizadores, igualmente informaron el proceso que se llevará a cabo para el reembolso de los boletos correspondientes a esa fecha. Cabe señalar que el concierto cancelado se trataba de una fecha que se añadió para sus conciertos en el Palacio de los Deportes, ya que los shows del 24 y 25 de septiembre, se agotaron rápidamente y hasta el momento si se van a realizar.

Cómo solicitar el reembolso del concierto cancelado de Ghost

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

En caso de que tu compra haya sido en puntos de venta Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste la compra.