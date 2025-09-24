Cuáles son las propiedades “quema grasa” del agua de berenjena

La berenjena tiene propiedades que favorecen la aceleración del metabolismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La berenjena es una hortaliza perteneciente a la familia de las solanáceas que se caracteriza por su fruto comestible de forma alargada u ovalada, piel brillante de color morado oscuro, aunque existen variedades de otros colores.

Esta verdura suele consumirse cocida; sin embargo, también es usada para elaborar un agua a la que se el atribuyen beneficios para “quemar grasa” de manera efectiva, lo cual no es más que el efecto que tiene sobre el metabolismo para un mejor uso de la grasa en forma de energía.

Es por eso que aquí te contamos sobre este importante beneficio y cómo beberla de manera saludable para obtenerlo.

El agua de berenjena es una bebida natural y refrescante conocida por sus propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades “quema grasa” y para bajar de peso de tomar agua de berenjena

El agua de berenjena se elabora remojando rodajas de berenjena en agua durante varias horas y luego consumiendo el líquido.

Este método se ha popularizado por efectos “quema grasa” y para bajar de peso, gracias a propiedades como las siguientes:

Bajo aporte calórico, debido a que la berenjena y su agua contienen pocas calorías.

Efecto diurético leve, lo que podría favorecer la eliminación de líquidos del organismo y contribuir a la reducción de la hinchazón.

Aporte de fibra, que puede ayudar a generar sensación de saciedad, favoreciendo el control del apetito.

Presencia de antioxidantes, como nasunina y otros compuestos fenólicos, relacionados con la protección celular.

Es importante mencionar que su consumo debe formar parte de una dieta balanceada que incluya un control de calorías y actividad física regular para realmente obtener resultados.

Combinado con un cambio en la alimentación, su consumo es efectivo para bajar kilos y grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo preparar y tomar agua de berenjena para bajar de peso

Para preparar y tomar agua de berenjena como parte de un plan para bajar de peso, se utilizan los siguientes pasos:

Preparación:

Lavar bien una berenjena mediana. Cortarla en rodajas finas, sin eliminar la piel. Colocar las rodajas en una jarra con un litro de agua potable. Dejar reposar en el refrigerador por al menos ocho horas o durante toda la noche. Transcurrido ese tiempo, colar el agua y desechar las rodajas.

Consumo:

Beber un vaso de agua de berenjena en ayunas y distribuir el resto a lo largo del día, preferentemente antes de las comidas principales.

Se recomienda prepararla diariamente y consumirla dentro de las 24 horas para asegurar la frescura.

Es importante mencionar que por ningun motivo se debe exceder el consumo de un litro por día, ya que la berenjena tiene un compuesto llamado solanina que en exceso puede llegar a ser tóxico.

Se recomienda incluir esta bebida en un plan de pérdida de peso pero no exceder su consumo por varias semanas.

Antes de comenzar cualquier método para bajar de peso, se aconseja consultar con un profesional de la salud, especialmente si existen condiciones médicas previas.