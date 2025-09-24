México

Cuáles son las propiedades “quema grasa” del agua de berenjena

Esta bebida puede ayudar a perder peso de manera efectiva

Por Abigail Gómez

Guardar
La berenjena tiene propiedades que
La berenjena tiene propiedades que favorecen la aceleración del metabolismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La berenjena es una hortaliza perteneciente a la familia de las solanáceas que se caracteriza por su fruto comestible de forma alargada u ovalada, piel brillante de color morado oscuro, aunque existen variedades de otros colores.

Esta verdura suele consumirse cocida; sin embargo, también es usada para elaborar un agua a la que se el atribuyen beneficios para “quemar grasa” de manera efectiva, lo cual no es más que el efecto que tiene sobre el metabolismo para un mejor uso de la grasa en forma de energía.

Es por eso que aquí te contamos sobre este importante beneficio y cómo beberla de manera saludable para obtenerlo.

El agua de berenjena es
El agua de berenjena es una bebida natural y refrescante conocida por sus propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades “quema grasa” y para bajar de peso de tomar agua de berenjena

El agua de berenjena se elabora remojando rodajas de berenjena en agua durante varias horas y luego consumiendo el líquido.

Este método se ha popularizado por efectos “quema grasa” y para bajar de peso, gracias a propiedades como las siguientes:

  • Bajo aporte calórico, debido a que la berenjena y su agua contienen pocas calorías.
  • Efecto diurético leve, lo que podría favorecer la eliminación de líquidos del organismo y contribuir a la reducción de la hinchazón.
  • Aporte de fibra, que puede ayudar a generar sensación de saciedad, favoreciendo el control del apetito.
  • Presencia de antioxidantes, como nasunina y otros compuestos fenólicos, relacionados con la protección celular.

Es importante mencionar que su consumo debe formar parte de una dieta balanceada que incluya un control de calorías y actividad física regular para realmente obtener resultados.

Combinado con un cambio en
Combinado con un cambio en la alimentación, su consumo es efectivo para bajar kilos y grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo preparar y tomar agua de berenjena para bajar de peso

Para preparar y tomar agua de berenjena como parte de un plan para bajar de peso, se utilizan los siguientes pasos:

Preparación:

  1. Lavar bien una berenjena mediana.
  2. Cortarla en rodajas finas, sin eliminar la piel.
  3. Colocar las rodajas en una jarra con un litro de agua potable.
  4. Dejar reposar en el refrigerador por al menos ocho horas o durante toda la noche.
  5. Transcurrido ese tiempo, colar el agua y desechar las rodajas.

Consumo:

  • Beber un vaso de agua de berenjena en ayunas y distribuir el resto a lo largo del día, preferentemente antes de las comidas principales.
  • Se recomienda prepararla diariamente y consumirla dentro de las 24 horas para asegurar la frescura.

Es importante mencionar que por ningun motivo se debe exceder el consumo de un litro por día, ya que la berenjena tiene un compuesto llamado solanina que en exceso puede llegar a ser tóxico.

Se recomienda incluir esta bebida en un plan de pérdida de peso pero no exceder su consumo por varias semanas.

Antes de comenzar cualquier método para bajar de peso, se aconseja consultar con un profesional de la salud, especialmente si existen condiciones médicas previas.

Temas Relacionados

aguasberenjenaBienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo se prepara el jugo de papaya que limpia los riñones?

Bebida natural rica en antioxidantes que favorece la hidratación, aporta nutrientes clave y puede integrarse en una dieta equilibrada

¿Cómo se prepara el jugo

¿Qué vitamina quita el dolor de las articulaciones y huesos?

Estos alimentos contienen beneficios que disminuirán las dolencias

¿Qué vitamina quita el dolor

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Las autoridades llevaron a cabo un operativo en dos poblados para desarticular esta célula delictiva

Caen 11 integrantes de “Los

¿Qué bebida ayuda a mejorar las várices y la circulación?

Solo se necesita un ingrediente para su elaboración, pero se recomienda consumirlo en la mañana para maximizar sus efectos

¿Qué bebida ayuda a mejorar

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

El cantante mexicano agotó en una hora los boletos de sus tres primeras fechas y ya prepara una segunda ronda de preventa

Carín León logra sold-out en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 11 integrantes de “Los

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

Ataque armado contra escoltas asignados a la hija de Rocha Moya deja heridos y un autobús baleado en Culiacán

Harfuch se reúne con Rocha Moya en Sinaloa y destaca reducción de homicidios por guerra de Chapitos y Mayos

Vinculan a proceso a “El Pepino”, presunto integrante de Los Escorpiones del Cártel del Golfo

Fiscalía de la CDMX revela cómo fue que los músicos colombianos B-King y Regio Clown llegaron al Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Carín León logra sold-out en

Carín León logra sold-out en Sphere de Las Vegas y anuncia nuevas fechas: conoce preventa y paquetes

Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón bromea con besarse con Aldo y las redes estallan

Itatí Cantoral revela que productores no la querían contratar por convertirse en mamá: “Embarazada o recién parida”

Joanna Vega Biestro explota contra la productora de La Casa de los Famosos 3 por supuesto error en la salida de Guana

DEPORTES

Prensa de Chipre tunde a

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

Chivas vs Necaxa EN VIVO: partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX

Gerardo Torrado respalda a Guido Pizarro al frente de Tigres pese a malos resultados

Santiago Giménez anota en la Coppa de Italia y rompe sequía goleadora con el Milán

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Querétaro de la Liga MX?