Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

B King y DJ Regio Clown, ¿qué se sabe hasta ahora del doble crimen en México?(C4Jiménez/Instagram)

El caso de Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), músicos colombianos hallados asesinados en México, sacudió tanto al público latinoamericano como a la comunidad artística internacional. Sus muertes, ocurridas tras una misteriosa desaparición en la Ciudad de México.

La aparición de sus cuerpos en el Estado de México, con signos de violencia y acompañados de un narcomensaje, activó una investigación que implicó a autoridades locales, federales y desató reacciones diplomáticas al más alto nivel.

El seguimiento de este crimen permitió reconstruir los pasos finales de ambos artistas, desde sus compromisos profesionales en Polanco hasta su encuentro con presuntos contactos en el Estado de México. A través de mensajes, grabaciones y declaraciones oficiales, esto es lo que se sabe hasta ahora.

B King y Regio Clown fueron asesinados en México. (Instagram)

Cronología del caso B King y Regio Clown

11 de septiembre de 2025

B King llega a la Ciudad de México procedente de Medellín junto a su mánager, Juan Camilo Gallego. Jorge Luis Herrera (Regio Clown) ya tenía varios meses viviendo en México y se une al itinerario artístico por las fiestas patrias.

14 de septiembre de 2025

Ambos músicos se presentan en el evento “Sin Censura Independence Day” en ElectroLab, Insurgentes Sur, según material promocional dado a conocer en sus redes sociales.

Este fue el evento al que asistieron B King y el Dj Regio Clownn - crédito @bkingoficial/IG

16 de septiembre de 2025

B King y Regio Clown acuden al gimnasio Smart Fit de Polanco y publican una selfie en redes sociales.

Por la tarde, comunican a sus allegados que acudirán a una comida con conocidos.

Alrededor de las tres de la tarde, Regio Clown intercambia mensajes de WhatsApp con su pareja. Le avisa que tendrá una reunión con un “comandante” y un tal Mariano. Su pareja le pide compartir su ubicación en tiempo real y le recomienda evitar lugares privados. El DJ expresa dudas: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”.

Ambos artistas son captados por cámaras abordando un Mercedes Benz en Polanco. El trayecto registra una parada en Iztapalapa antes de dejar la capital y dirigirse al Estado de México.

A partir de ese momento, se pierde todo contacto.

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)

17 de septiembre de 2025

El mánager reporta la desaparición de los músicos tras 24 horas sin noticias de ellos.

Autoridades localizan dos cuerpos desmembrados en Cocotitlán, Estado de México, junto a la carretera México-Cuautla, junto a un narcomensaje supuestamente firmado por La Familia Michoacana, acusando a las víctimas de ser “chapulines” y “vendedores”. En ese momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana refuerza la principal línea de investigación del caso - crédito X

21 de septiembre de 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace público en redes sociales un llamado a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitando colaboración para encontrar con vida a los dos músicos desaparecidos. Afirma que “desaparecieron después de su concierto en Sonora” y señala la posible responsabilidad de mafias multinacionales.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora y el gobierno estatal negaron tener registro, denuncia o indicio alguno de que los músicos colombianos hayan estado o desaparecido en esa entidad.

La Fiscalía de la Ciudad de México emitió las fichas de búsqueda oficiales para B King y Regio Clown, concentrando las investigaciones en la capital y difundiendo sus datos y últimas señas conocidas.

El mensaje de Petro en redes sociales (X/@petrogustavo)

21-22 de septiembre de 2025

La familia de B King viaja a México, reconoce los cuerpos hallados el 17 de septiembre y realiza confronta genética y de tatuajes.

La muerte es confirmada públicamente. La Fiscalía General de Justicia de CDMX informa que ambos músicos fueron vistos por última vez en Polanco antes de salir por su cuenta rumbo al Estado de México.

Gustavo Petro reacciona tras la confirmación del hallazgo, condena el crimen desde redes sociales y vincula el caso con las consecuencias internacionales de la política prohibicionista antidrogas.

(X/@petrogustavo)

23 de septiembre de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura públicamente el esclarecimiento total del caso y la colaboración internacional e institucional.

Se difunden imágenes de video del Mercedes Benz y los movimientos de los músicos tras salir del gimnasio.

La fiscal Bertha María Alcalde Luján declara que hay registros corroborados de que los colombianos se dirigieron por iniciativa propia al Estado de México.

El material fue subido por C4 Jimenez |crédito: x/c4jimenez

¿Giro en la investigación?

El narcomensaje encontrado junto a los cuerpos orientó inicialmente la investigación hacia La Familia Michoacana, organización considerada terrorista por el gobierno estadounidense y con historial de violencia extrema en Michoacán, Guerrero y zonas colindantes del Estado de México. El mensaje señalaba a ambos músicos como “chapulines” y “vendedores”, términos del bajo mundo que sugieren que presuntamente estaban en el negocio de la droga, además de que los señalan de saltar de bando.

Recientemente, el periodista Antonio Nieto revela que las líneas de investigación de la propia Fiscalía General de Justicia de la CDMX sugieren que el mensaje hallado junto a los cuerpos sería un distractor intencionado, siendo La Unión Tepito la verdadera organización autora del crimen. Apunta a que testimonios señalan a “El Manzanas” y “El Elvis” como presuntos orquestadores del doble crimen.

Cabe recordar que La Unión Tepito no sólo es considerada la mayor organización criminal de la capital sino que ha ampliado su control a zonas de bares y antros en colonias céntricas y de lujo como Polanco, Roma, Condesa y Centro.