México

Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Huixtla ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 8:18 horas de este 24 de septiembre a 133 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 10 km.

El lugar exacto donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 14.311 grados de latitud y -93.363 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 24 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 24

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

El hallazgo durante el pase de lista llevó a la revisión de grabaciones y a la presentación de custodios ante el Ministerio Público

Reo se fuga del Reclusorio

“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

La cantante está envuelta en un escándalo tras una parodia que hizo su novio Ricardo Pérez

“No desviemos”: Prensa insiste sobre

Precio del dólar sube y el peso se debilita tras aumento de la inflación en México

La divisa estadounidense alcanzó su valor más alto ante la moneda mexicana en casi una semana

Precio del dólar sube y

Este es el origen de La Venganza de Moctezuma, la ‘maldición’ que truncó el primer show de Ghost en CDMX

El anuncio de la cancelación se hizo ante un abarrotado Palacio de los Deportes

Este es el origen de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a Dereck

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

ENTRETENIMIENTO

“No desviemos”: Prensa insiste sobre

“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

Este es el origen de La Venganza de Moctezuma, la ‘maldición’ que truncó el primer show de Ghost en CDMX

Televisa promociona final de La Casa de los Famosos con comercial de una persona a punto de morir y redes explotan

Universal Music vs Christian Nodal: confirman audiencia inicial por presunta falsificación de contratos

Alejandro Fernández, Belinda y Los Tigres del Norte gratis cerca de CDMX: cuándo y dónde verlos

DEPORTES

Atlético de San Luis vs

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa