México

Así fue la emotiva visita sorpresa de los hijos de Mar Contreras a La Casa de los Famosos México

Los pequeños rompieron en llanto al reencontrarse con su mamá

Por Cinthia Salvador

Los pequeños rompeiron en llanto
Los pequeños rompeiron en llanto al reencontrarse con su madre. (Captura de pantalla YouTube)

Mar Contreras vivió un momento emotivo la noche del martes 23 de septiembre en La Casa de los Famosos México, cuando recibió la inesperada visita de sus hijos. El reencuentro se transmitió en vivo, generando una reacción visible en la artista, quien se mostró conmovida frente a los participantes y espectadores. La producción permitió que la cantante tomara una llamada breve por parte de su esposo y posteriormente, la entrada de los niños como parte de una dinámica especial.

Estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo. Hemos estado aquí afuera todos muy bien, disfrútalo, diviértete...”, expresó el esposo de Mar.

Durante el encuentro, los hijos de Mar Contreras compartieron con su madre algunos detalles de lo que ha sucedido fuera del programa y expresaron cuánto la extrañan.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando los ambos pequeños derramaron lágrimas al abrazarla, y compartieron de forma abierta sus emociones por la distancia. “Te extrañamos todos los días”, le expresó uno de ellos.

Al inicio de la dinámica
Al inicio de la dinámica especial, Mar recibió la llamada de su esposo. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

“¿Están contentos? Gracias por apoyarme, porque sé que ha sido difícil para ustedes de que esté aquí. ¿Qué les prometí? (Que llegaría a la final). Gracias, los amo mucho. Vamos con todo“, declaró la actriz.

Después de abrazarse e intercambiar algunas palabras, la actriz le presentó a todos sus compañeros en la casa más famosa de México. Asimismo juntos dieron un recorrido por toda la casa para que los niños conocieran en dónde ha pasado más de 50 días su mamá, compitiendo por el anhelado premio. De igual manera les ofreció golosinas y bebidas que tienen dentro de la casa.

“¿No se han avergonzado de lo que he hecho?“, preguntó nerviosa la cantante.

Cabe recordar que en la última gala, Mar Contreras logró convertirse en la primera finalista tras superar una prueba especial. La dinámica, ambientada en un escenario submarino ficticio, consistió en localizar seis catálogos escondidos, donde solo quienes los encontraban podían avanzar. El reto incluyó varias rondas eliminatorias, en las que los concursantes que no cumplían quedaban fuera de la competencia.

Así fue la visita de los hijos de Mar Conteras en La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

Los concursantes que integraron el último tramo de la prueba fueron Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Shiky y Mar Contreras.

Durante la etapa final, Contreras y Alexis Ayala seleccionaron cofres distintos, los cuales abrieron simultáneamente. Al revelar el contenido, el cofre de Mar Contreras contenía el boleto dorado, asegurando su lugar en la final del reality y aumentando la expectativa respecto a quiénes serán los otros finalistas.

