Quién es Tyron Paredes Gamboa, venezolano vinculado a la música que desapareció mientras trabajaba en el Edomex

El brutal asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown atrajo la atención mediática y pública sobre el caso del joven sudamericano

Por Víctor Cisneros

De acuerdo con familiares en Caracas, Tyron Gamboa trabajaba en México como repartidor. (Katherin Rodríguez, Facebook)

El brutal asesinato de dos artistas colombianos en un municipio del Estado de México atrajo la atención mediática y pública sobre el caso de Tyron Paredes Gamboa, venezolano de 27 años de edad quien desapareció tres días después en una localidad de Huehuetoca.

El lunes 22 de septiembre, cinco días después de la desaparición de B-King y Regio Clown, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que los artistas sudamericanos fueron hallados sin vida un día después de ser reportados como no localizados.

De acuerdo con versiones extraoficiales y fotografías que circularon en X —antes Twitter—, los artistas fueron desmembrados. Junto a los restos fue localizada una cartulina donde presuntos miembros del cártel La Familia Michoacana se atribuyen el doble homicidio.

Mediante un comunicado, la FGJCDMX indicó que las víctimas fueron reconocidas por sus familiares el 22 de septiembre.

Los cuerpos de los artistas B King, Dj Regio Clown y el venezolano Tayron Paredes fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, en medio de una investigación que apunta al crimen organizado - crédito B King/Instagram y red social X

El caso de Tyron Paredes Gamboa

En la ficha emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda, se reporta que Tyron Paredes Gamboa desapareció en Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, familiares difundieron en Facebook capturas de pantalla de las últimas conversaciones que sostuvieron con Tyron, quien refirió encontrarse en Huehuetoca, a más de 28 kilómetros de distancia de Cuautitlán Izcalli.

Últimos mensajes: “No confío nada”

Katherin Rodríguez, una usuaria de Facebook radicada en Caracas, se identificó como familiar de Byron Paredes. Mediante una serie de publicaciones abiertas a la comunidad, indicó que dejaron de tener comunicación cerca de las 16:00 horas del 19 de septiembre.

Paredes Gamboa, quien trabajaba como repartidor, señaló que haría una entrega en Huehuetoca, al norte del valle de México.

Rodríguez difundió una captura de pantalla de la última conversación que tuvo con su primo, quien le envió una fotografía del sitio de entrega, un terreno baldío.

En su último mensaje, Tyron Paredes Gamboa dice sentirse intranquilo, por lo que dará vuelta y cancelará la entrega: “No confío nada”, escribió.

Paredes Gamboa, quien trabajaba como repartidor, señaló que haría una entrega en Huehuetoca, al norte del valle de México. (Facebook)

Familiares piden no vincularlo a B-King y Regio Clown

Ante el surgimiento de notas donde se destacó que la desaparición de Paredes Gamboa coincidió con el caso de B-King y Regio Clown, familiares fijaron su postura: “Circulan notas que presentan a Tayron como ‘DJ’ o lo intentan vincular con casos de cantantes. Queremos dejar claro que Tayron Paredes Gamboa, venezolano de 29 años, desapareció en Huehuetoca, Estado de México, mientras trabajaba como repartidor de delivery. Él no tiene relación alguna con cantantes ni con temas de drogas”.

¿Quién era Tyron Gamboa Paredes?

Según reportes de familiares, Tyron Paredes Gamboa nació en Caracas, Venezuela en 1998. Aunque ha sido vinculado a la música, no tenía conexiones ni aspiraciones dentro de la industria.

En Instagram, plataforma donde su perfil sigue activo, compartió fotografías en ligas de futbol amateur en su país. En una de sus últimas publicaciones, subió un autorretrato capturado en la casa que presuntamente habitaba en México.

A cuatro días de su desaparición, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha difundido avances sobre la investigación ni si el caso podría estar relacionado con el doble homicidio de los artistas B-King y Regio Clown, como lo señaló el periodista de nota roja Antonio Nieto en una publicación en X.

Ficha de búsqueda el hombre venezolano (CNB)

