Desaparece en Edomex el músico venezolano, Tayron Gamboa: tres días después del caso de los artistas colombianos

Tiene 29 años de edad (CNB)

Un hombre de origen venezolano identificado como Tayron Gamboa y quien se dedica a la música también desapareció en el Estado de México, entidad en la que fueron hallados los restos de dos artistas de origen colombiano identificados como Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio Clown.

La ficha proporcionada por la Comisión Nacional de Búsqueda señala que el joven de 27 años desapareció desde el 19 de septiembre pasado, tres días antes de que fue registrada la no localización de los artistas colombianos.

De igual manera, la página de Facebook dedicada a difundir casos de personas desaparecidas, Compartir Para Salvar, publicó durante la madrugada del 21 de septiembre más detalles sobre la desaparición del sujeto originario de Caracas.

Ficha de búsqueda el hombre venezolano (CNB)

Tiene tatuajes en el pecho y brazo izquierdo

La publicación refiere que Tayron Paredes Gamboa dejó de tener señal en su celular cuando estaba en el municipio Huehuetoca alrededor de las 4:00 de la tarde del 19 de septiembre. Acorde con la organización referida, el hombre únicamente salió para entregar un pedido. Mientras que el reporte oficial indica como lugar de los hechos Cuautitlán Izcalli.

El hombre que no ha sido localizado cuenta con tatuajes como señas particulares, se trata de uno en el antebrazo lado izquierdo y otro en el pecho, este también del lado izquierdo.

Cualquier persona que cuente con datos que sirvan para la ubicación de Tayron Gamboa puede compartir los datos a las autoridades a través del número 800 028 77 83.

Parte de los reportes en rede sociales (Facebook/Compartir Para Salvar)

Asimismo, Compartir Para Salvar, realizó una nueva publicación respecto a al desaparición del individuo. “Su familia busca a Tayron Paredes Gamboa, de nacionalidad venezolana, desaparecido en Ciudad de México desde la tarde del viernes 19 de septiembre", es parte del mensaje del 22 de septiembre.

Al momento de desaparecer llevaba una playera negra y un pantalón café con tenis grises, además de que llevaba una motocicleta. El reportero Antonio Nieto compartió en sus redes sociales que la persona desaparecida también se desempeñaba como DJ.

Personas desaparecidas en México

Los casos de desaparición en el país muestran que Jalisco, Edomex, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran el 44.3 por ciento de estos eventos a nivel nacional.

En el marco de Día Internacional de las Personas Desaparecidas, fechado el 30 de agosto, diversos colectivos de búsqueda realizaron manifestaciones en diferentes partes de México. Los registros, tanto oficiales como de la organización Red Lupa, indican que hay más de 130mil casos de personas desaparecidas.