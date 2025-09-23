Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán del lunes 22 al viernes 26 el pago de 3 mil pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar otorga un total de 3 mil pesos bimestrales a todas las beneficiarias. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, cuyo objetivo es respaldar a mujeres adultas mayores en la nación.

El programa está enfocado en mujeres de entre 60 y 64 años, ofreciendo un beneficio destinado a todas quienes se encuentren en ese grupo de edad.

Las participantes reciben un monto de 3 mil pesos cada dos meses, acreditado a través de sus tarjetas del Banco del Bienestar.

En su fase inicial, la pensión abarcaba solo a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum promovió su extensión para incluir desde los 60 años.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México para personas de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

Actualmente, pueden inscribirse mujeres entre 60 y 62 años, además de aquellas que recién han alcanzado los 63 o 64 años, en los módulos designados.

La Secretaría del Bienestar opera el programa, encargándose del registro, entrega de pagos y demás trámites relacionados.

Ariadna Montiel, titular de la dependencia federal, anunció que en septiembre se realiza la entrega correspondiente al quinto bimestre.

Los depósitos se otorgan siguiendo una programación según la letra inicial del apellido paterno, abarcando los meses de septiembre y octubre.

Algunas mujeres ya obtuvieron el pago, mientras que otras lo recibirán en la semana comprendida entre el lunes 22 y el 26 de septiembre.

Por lo tanto, esta penúltima semana de septiembre, ya hay lista de beneficiarias que cobrarán el total de 3 mil pesos bimestrales y lo recibirán en su cuenta de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Pensión Bienestar de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 22 al viernes 26 de septiembre?

De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión del Bienestar del lunes 22 al viernes 26 de septiembre:

Letras | Día | Septiembre

R Lunes 22

S Martes 23

T, U, V Miércoles 24

W, X, Y, Z Jueves 25

Calendario de pago de la Pensión del Bienestar del mes de septiembre y octubre. Foto: Secretaría del Bienestar.

Por lo tanto, el viernes 26 ya no se realizarán pagos para ningún beneficiario, dado que los depósitos terminarán un día antes, es decir, el jueves 25. Esto debido al calendario gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada persona.

Por lo tanto, del lunes 22 de septiembre al jueves 25, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión Mujeres Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 3 mil pesos bimestrales. Serán quienes su primera letra del apellido comience de la R a la Z.