Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

El sitio era dirigido por sujetos de origen mexicano, algunos de los implicados lograron escapar

Por Luis Contreras

Parte de lo hallado por las autoriades (Facebook/South African Police Service)

Las autoridades de la provincia de Mpumalanga en Sudáfrica, informaron el arresto de ciudadanos de origen mexicano en un operativo en el que fue descubierto un laboratorio clandestino de metanfetamina.

El 21 de septiembre el Consejero Ejecutivo del Departamento de Seguridad, Protección Comunitaria y Enlace de Mpumalanga, Jackie Macie, informó el aseguramiento de un laboratorio ilegal de fabricación de drogas que estaba en una granja denominada Dambas, en Volksrust

“Esta operación ilícita estaba dirigida por cuatro ciudadanos mexicanos, un malauí, un nigeriano y un sudafricano”, añadió el funcionario a través de su cuenta de Facebook.

Un descubrimiento de millones de pesos

La droga hallada tendría un valor que supera los 300 millones de pesos (Facebook/South African Police Service)

Según las estimaciones de las autoridades, el valor del laboratorio sería de 350 millones [de rands], es decir, unos 320 millones 424 mil 400 pesos.

Si bien hubo detenciones, Macie detalló que fue implementado un operativo para la detención de los ciudadanos de Nigeria y Malawi que lograron escapar a pie.

“Las investigaciones preliminares revelan que los cinco extranjeros detenidos se encontraban en el país ilegalmente y enfrentan cargos en virtud de la Ley de Drogas y Tráfico de Drogas y la Ley de Inmigración".

Y es que el hombre encargado de cuidar la granja donde fue hallado el laboratorio enfrenta cargos por posesión de municiones. De igual manera, las autoridades instaron a realizar monitoreos en las granjas que están en estado de abandono ya que cuentan con el antecedente de un laboratorio ilícito en Standerton.

Jackie Macie informó sobre el hallazgo (Facebook/Mec Jackie Macie - Dcssl)

“No permitiremos que individuos codiciosos conviertan nuestra provincia en un paraíso para la droga. Los perseguiremos con todas nuestras fuerzas”, son parte de las declaraciones del funcionario.

A pesar de que en un primer momento fueron anunciados cuatro sujetos de origen mexicanos detenidos, reportes periodísticos indican que se trata de cinco mexicanos arrestados. Medios locales como The South African detallaron que los detenidos son identificados como:

  • Isabel Antonio Q. C.
  • Héctor Manuel V. O.
  • Luis Alberto O. V.
  • José Omar M. J.
  • Nicanor M. J.

El informe de la Policía de Sudáfrica destacó que el descubrimiento del laboratorio fue realizado el 19 de septiembre y en el lugar fueron hallados precursores químicos usados en la fabricación de drogas, equipo para la fabricación de narcóticos, metanfetamina, una escopeta y municiones.

Dicho informe únicamente señala que algunos de los detenidos son de un país norteamericano.

Dos mexicanos detenidos en Sudáfrica

Cabe recordar que en julio de 2024 la Policía de Sudáfrica desmanteló un laboratorio de metanfetamina en la provincia de Limpopo, en dicha ocasión fueron arrestadas cuatro personas, dos de ellas mexicanos.

