Capturan en la frontera a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

El hombre transportaba la presunta droga en paquetes ocultos dentro de su vehículo que intentaba ingresar a EEUU

Por Ale Huitron

Los laboratorios clandestinos en México
Los laboratorios clandestinos en México impulsan la producción local de "cristal" destinado al mercado estadounidense. (Wikimedia)

Un operativo reciente en el Puente Internacional de Veteranos permitió a la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) frustrar el ingreso de un cargamento de presunta metanfetamina valorado en millones de pesos.

El incidente ocurrió el pasado jueves 11 de septiembre, cuando un ciudadano mexicano de 43 años de edad intentó cruzar la frontera hacia los Estados Unidos conduciendo una Ford Explorer 2014.

Tras un escaneo inicial con el sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP identificaron irregularidades que motivaron el traslado del vehículo a una revisión secundaria.

En esta fase, una unidad canina colaboró en la inspección, lo que permitió a los agentes descubrir 42 paquetes ocultos en diferentes compartimentos del automóvil.

Al extraer los paquetes, los oficiales detectaron que contenían un total de 18.79 kilogramos (41,42 libras) de presunta metanfetamina.

Foto: CBP
Foto: CBP

El valor estimado de la droga en el mercado ilícito asciende a 840 mil 679 dólares, es decir, aproximadamente 15 millones 472 mil 360 pesos, según la información proporcionada por la CBP.

El Director del Puerto de Entrada de Brownsville, Tater Ortiz, destacó la labor de los agentes y afirmó: “Nuestros oficiales permanecen vigilantes en el desempeño de sus funciones y sus esfuerzos condujeron a esta importante incautación de drogas, evitando que los peligrosos narcóticos lleguen a nuestras calles y comunidades”, según detalló la CBP.

Tras la incautación, los agentes de la CBP confiscaron tanto los narcóticos como el vehículo utilizado en el intento de contrabando. Posteriormente, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal para esclarecer los detalles y posibles implicados en el caso.

Aseguran metanfetamina oculta entre brócolis

En el Puente Internacional de Pharr, que une Reynosa, Tamaulipas con Pharr, Texas, fue decomisado un cargamento de presunta metanfetamina valuado en millones de pesos, el cual pretendían ingresar a los Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) seleccionaron para inspección un tráiler que transportaba brócolis.

Los paquetes asegurados (CBP)
Los paquetes asegurados (CBP)

Durante la revisión, un equipo canino permitió a los agentes descubrir 488 paquetes de una sustancia que se presume es metanfetamina, con un peso total de 671 kilogramos.

Los paquetes, envueltos en material gris metálico, estaban ocultos en el techo del vehículo. De acuerdo con la CBP, la droga estaba valuada en 13 millones 233 mil 900 de dólares, la cual equivale a 247 millones 642 mil pesos mexicanos.

Las autoridades no proporcionaron información sobre el conductor del tráiler involucrado en el intento de contrabando.

