México

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Las autoridades aseguraron 198 dosis de presunta drogas, un arma de fuego, 5 celulares, 115 cartuchos, 140 pastillas y 143 mil pesos en efectivo

Por Aura Reyna

Los domicilios cateados habrían sido utilizados como centros de almacenamiento y embalaje de narcóticos para La Unión Tepito (SSC)

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, fue detenido Iván “N”, alias "El Chícharo", de 35 años, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo La Unión Tepito, vinculado a actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio en la capital del país.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la captura se llevó a cabo durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo simultáneas, dos en la alcaldía Cuauhtémoc y dos más en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Además de El Chícharo, fueron detenidas otras seis personas, cinco mujeres y un hombre, identificados como: Akim “N” (24 años), Plata “N” (24 años), Sara “N” (63), Sara Isabel “N” (35), Yatziri Berenice “N” (19), Nancy Jovana “N” (40) y una mujer de 61 años cuya identidad no fue revelada.

Más detalles del operativo

El operativo se realizó bajo protocolos de derechos humanos y con la participación de varias corporaciones de seguridad (SSC)

Las intervenciones se llevaron a cabo en cuatro inmuebles: dos ubicados en la calle Manuel de la Peña y Peña, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, y dos más en la calle Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, en la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde se ejecutaron órdenes de cateo autorizadas por un juez.

Las autoridades aseguraron 198 dosis de presunta droga, incluyendo metanfetaminas, cocaína y marihuana, así como un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, 140 pastillas de diferentes colores, 143 mil pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares. Los inmuebles cateados fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

El decomiso incluyó metanfetaminas, cocaína, marihuana, pastillas y más de 143 mil pesos en efectivo (SSC)

Las investigaciones apuntan a que los domicilios eran utilizados como puntos de almacenamiento y embalaje de narcóticos, así como centro de operaciones del grupo delictivo.

Infobae México pudo conocer que “El Chícharo”, de 35 años de edad, era líder de una facción del grupo delictivo “La Unión Tepito”, dedicado a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos antagónicos.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

La SSC y fuerzas federales reiteran su compromiso en la lucha contra el crimen organizado en la Zona Metropolitana (SSC)

La SSC reiteró que el operativo se realizó bajo estrictos protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos, y subrayó su compromiso para continuar con las acciones de desarticulación de grupos criminales que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Policía Ministerial del Estado de México, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía capitalina.

